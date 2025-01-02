柯文哲辭黨魁後首發聲　稱提訊被從早問到晚　籲不要有「退黨潮」

台灣的民眾黨於昨日（1）下午召開擴大中央委員會議，黨主席柯文哲在會中正式向中央委員請辭主席職位。經會議決定，中央委員會推舉立法院黨團總召黃國昌擔任代理黨主席。事後，柯文哲透過直播呼籲大家繼續支持民眾黨，提到千萬不要有什麼「退黨潮」，並強調自己沒有放棄。



柯文哲透過Youtube頻道「民眾之聲」發表談話，他先是向支持者祝賀新年快樂，期望新的一年繼續努力，讓台灣可以變更好。之後，他表示，這次遇到了挫折，但自己心存善念、盡力而為的人生哲學仍然沒有改變，他還是相信自己的政治理念，相信科學，秉持普世價值，而普世價值就是民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，這4個月的紛紛擾擾沒有改變信念。

圖為2025年1月1日，民眾黨舉行擴大中央委員會，柯文哲宣布請辭黨主席，推舉立委黃國昌擔任代理主席。（聯合報圖片／台灣民眾黨提供）

對於請辭黨主席，柯文哲表示是為了不讓冗長司法程序模糊焦點，干擾民眾黨的發展，讓黨被拖累，畢竟民眾黨現在還是台灣重要政治力量，他絕對不會因自己個人因素讓民眾黨發展受到阻礙。而之所以推薦黃國昌擔任代理黨主席，是因為其政治經驗、能力及在立法院的表現，大家有目共睹，相信黃可以把代理黨主席做的很好。

他又提到自己的案件，指整個過程中他被提訊大概十幾次，其中有一次從早上8時問到晚上8時，讓他身心耗竭。而在被送回台北看守所時，他記得當天晚上下雨，但有人竟然在土城看守所外的馬路上舉牌，讓他很感動。

柯文哲強調自己還是民眾黨的終身黨員。（影片截圖）

柯文哲強調，他雖然辭去黨主席，但還是民眾黨的終身黨員、志工。「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」，他希望支持自己的人千萬不要什麼「退黨潮」，並請大家繼續支持民眾黨。

民眾黨秘書長周榆修今日（2日）透露，從昨日下午到今早，有3000人申請入黨，很感謝「小草」用實際行動加入民眾黨的大家庭。

柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案被起訴，在二度交保加碼至7000萬元新台幣後，台北地檢署不服，於除夕再提抗告。台灣高等法院於元旦開庭，再次撤銷台北地方法院原裁定，發回重審。