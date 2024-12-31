柯文哲電子腳鐐曝光　北檢：未要求辭黨主席並將就交保再抗告

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案被起訴，台北地方法院12月29日重開羈押庭，裁定加碼至7,000萬元新台幣交保。台北地檢署周一（12月30日）宣布將提出抗告，如高院受理並再次駁回交保裁定，柯文哲或需面對第三度羈押庭。北檢深夜並發聲明，嚴正澄清柯文哲主動提出辭黨主席，駁斥有政客指「北檢真正目的逼柯辭黨主席」。另外，柯文哲周一下午交保回家，其電子腳鐐曝光。



柯下午由妻子和黨工從北院接回，法院外還有零星支持者大喊加油。這回柯未有發言，回家下車時被媒體拍得電子腳鐐的畫面。他短暫停留半小時後，立刻又出門，到新竹探視父親。原本身穿米色休閒外套的他，換上深色西裝、手提公事包。當他上車時，再有媒體發現電子腳鐐閃起藍光。

北檢同日深夜發聲明表示，檢察官偵辦柯姓被告等案，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，至於柯是否辭任黨主席，非檢察官職權所能置喙，也與偵查案件無關。

圖為2024年12月30日，完成交保的民眾黨主席柯文哲，在柯妻陳佩琪及立委等人陪同下步出北院。（聯合報圖片）

北檢指出，柯文哲前一天在台北地方法院出席羈押庭時，法官問到：「你身為民眾黨黨主席，要處理黨務又會接觸到相關證人，在這種情況下，如何確保你不會有勾串之可能？」柯文哲當庭陳述：「我表達過很多遍了，必須辭掉黨主席，否則民眾黨無法運作」。

檢方強調，柯文哲是主動提出辭職黨主席，呼籲各界對司法作出評論，應該本於事實，切勿為帶風向而斷章取義。