喀麥隆貨輪疑破壞台灣電纜　英媒：背後實為在港註冊公司

撰文：聯合早報
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台灣海巡署通報一海底國際電纜本月3日發生損壞，初步研判是喀麥隆籍貨輪造成。不過英國媒體報道，這艘貨輪屬於香港註冊公司，曾在電纜斷裂的地點拖錨。

台灣海巡署通報，野柳東北方海域海底國際電纜在1月3日早上7時45分發生四芯損壞。海巡署淡水海巡隊於隔天中午12時40分接獲中華電信報案，中華電信稱，該專線有其他備援設備，不影響台灣通訊，初步研判疑為航經該海域之喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成。

懸掛喀麥隆國旗的貨船順興39號持續在台灣北部水域航行。（台灣海巡署）

海巡署獲報後迅速調派基隆海巡隊線上10069艇趕往現場，當日下午4時40分，在野柳北方七海里（約13公里）海域發現上述貨輪，立即要求該輪返回基隆港外海接受調查，並完成蒐證程序，後續將並中華電信公司報案紀錄、雷達及航行等事證，移送地檢署指揮偵辦，追究相關人員刑事責任及賠償事宜。

另據英國媒體《金融時報》5日報道引述台灣官員稱，SHUNXIN39貨輪雖然掛著喀麥隆國旗，但屬於香港註冊公司Jie Yang Trading Limited，且公司唯一登記的董事是中國大陸公民郭文傑（音譯Guo Wenjie）。

台灣海岸警衛隊和其他政府官員稱，這艘貨輪的自動識別系統信號和衛星數據的跟蹤數據顯示，它曾在電纜斷裂的地點拖錨。海巡署人員檢查了貨輪外部，並與船長透過無線電進行簡短對話，但因天候惡劣無法登船，且由於事發太久，無法依據國際法扣留調查。這艘貨輪預計稍後將抵達釜山，台方已尋求韓國當局協助繼續調查。

報道也引述台灣一名高級國家安全官員稱，全球破壞海底電纜趨勢非常令人擔憂，這又是一起案例。

他補充道，「捲入這些事件的船舶通常都是破舊船舶，幾乎沒有什麼公開業務。這艘貨輪的狀況也非常糟糕。它類似於俄羅斯『影子艦隊』的船隻。」

根據船舶跟蹤和海事分析提供商MarineTraffic的數據，自去年12月1日以來，SHUNXIN39貨輪一直在台灣北海岸附近的海域來回穿梭。上述官員稱，這種模式表明電纜損壞並非「單純事故」。

《路透社》此前報道，連接台灣本島及其外島馬祖的兩條海底電纜曾在2023年被切斷，台灣馬祖群島的電信服務中斷了數月。為提高通信安全保障，台灣已專注於使用低軌道地球衛星作為解決方案，並啟動試驗計劃，透過國際衛星供應商來提高互聯網服務。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

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