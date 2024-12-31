芬蘭海底電纜受損調查　發現波羅的海底現數英里船錨拖行痕跡

據美媒報道，芬蘭警方週日（12月29日）稱，在可疑的海底電纜損壞後，調查人員在波羅的海海底發現了數英里長的船錨拖行痕跡，疑似來自一艘已被扣押的與俄羅斯有關的運油輪Eagle S。



今次調查發現加劇外界對俄羅斯「影子船隊」油輪涉嫌破壞的擔憂，而這些油輪是俄羅斯為躲避西方制裁而使用的所有權不明的老化船隻。

2024年12月30日，油輪 Eagle S停泊在芬蘭Kilpilahti港口附近。（Reuters）

此前，連接芬蘭和愛沙尼亞的「北歐電網公司-2號」海底電纜於12月25日突發發生電力傳輸中斷。儘管芬蘭電力供應未受事件影響，但隨後兩條數據電纜和北溪天然氣管道卻都被遭到破壞。

芬蘭警察首席調查員派拉 (Sami Paila) 週日（29日）晚間表示，海底的船錨拖行痕跡有數英里。「我們目前的理解是，可疑的拖曳痕跡是（被扣押的）Eagle S遊輪的錨拖曳痕跡。」

近年來，波羅的海發生一連串電力電纜、天然氣管道，以及電訊連接中斷事件，儘管海底電纜也會出現技術故障和意外事件造成的中斷，但多國政府一直對潛在的破壞行為保持高度警惕。

11月17日和18日，位於波羅的海瑞典領海的兩條海底光纖通訊電纜接連遭到破壞，其中一條電纜連接芬蘭和德國，另一條連接瑞典和立陶宛。