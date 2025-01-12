2025年3個生肖行運一條龍　屬蛇犯太歲有危亦有機　吉星拱照吸財

「搜狐網」報導，在2025金蛇年，有3個生肖的朋友將迎來運勢的轉捩點，財富、事業增長，有貴人提攜、事事順利，一起來看看你是否也上榜，準備迎接好運勢。



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生肖虎／福星映照 轉職好時機

屬虎的朋友在2025年遇上「刑太歲+害太歲」，但依然有福星映照，在事業和財運將會有提升質量的進步。在事業方面，對於一直想跳槽的朋友，是一個合適的時機；在財運方面，正職、副業收入都會有增長，旺上加旺；在感情方面，已婚者關係更和諧、幸福，單身者有機會遇到命中注定的那個人。

生肖蛇／本命年 機運挑戰並存

生肖蛇的朋友在2025年犯本命年太歲，會面臨許多挑戰，但挑戰也代表著機會，再加上歲駕、天乙、天解三大吉星拱照，事業和財運將會得到有力的支持。在事業方面，將有貴人提攜，而且屬蛇人本就能力非凡，獲得升職加薪可期；在財運方面，偏財運特別旺盛，投資方面也有不錯的收益。

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生肖猴／吉星加持 正財穩步增

生肖猴的朋友遇上「刑太歲+破太歲」，但有「六合」和「歲合」兩顆吉星加持助力，財運和事業將有雙重的增長。在事業方面，有望透過合作獲得突破性的成功；在財運方面，正財運穩步成長，建議可以考慮在西南方放置吉祥招財擺飾旺財，讓財運更加穩固。

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