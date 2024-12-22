2025蛇年運程｜3生肖命格大放異彩！屬狗苦盡甘來2生肖要廣結善緣

時間靠近2025年，新的一波運勢正要啟動了。



台灣命理師湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享2025年即將大放異彩的三個生肖命格，請搭配出生時間一起看。

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Top3 生肖龍：下午3點到5點出生

功名利祿 穩中求進

這類人一定要懂得「以名帶利」，從現在開始就要充實自己、多廣結善緣，讓別人聽到你的名字會覺得你是有口碑的，只要口碑做出來，利益也會隨之帶出。而這類人在2025年考試、事業上，只要是需要名聲的事情，基本上不需要煩惱太多。

Top2 生肖狗：早上9點到11點出生

苦盡甘來 開創新局

屬狗的人在2024年是正沖太歲，會有很多事情必須要處理 ，可以說是身心俱疲，但是到了年底會開始發現，好的事情會更好，而壞的事情也終於告一段落了。而2025對這類人來說是實現夢想的一年，過去的努力都沒有白費，今年的你將會成有個新的人。

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Top1 生肖猴：早上7點到9點出生

福星高照 貴人相助

這類人在2025年一定要廣結善緣，不要想說這人對你沒有幫助，就不太理他甚至看他不起。記住你在2025年就是人脈通錢脈，任何的關係都有機會成為你的助力。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】