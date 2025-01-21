台灣南部15分鐘7地震　嘉義最強6.4級　港天文台接百市民震感報告

台灣南部周一（1月21日）凌晨於15分鐘內至少發生7次地震，最大一次在0時17分，達到6.4級地震，震源位置在嘉義縣政府東南方37.9公里、即嘉義縣大埔鄉，深度9.7公里，屬於極淺層地震，南部多處震感強烈。據指出，台南市楠西區有房屋倒塌，3人受困，當局緊急搶救。



在嘉義6.4級地震發生後，本港天文台指出，接獲超過100名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。據香港天文台的初步分析，台灣的地震屬6.0級，震中位於嘉義之東南偏南約41公里、即距離香港之東約670公里，震源深度約10公里。



圖為2025年1月21日，台灣南部凌晨多次地震，最強6.4級。（台灣中央氣象署圖片）

嘉義發生6.4級地震後，台灣不少網友表示，今次地震「超大啊」、「超大！！板橋還在晃」、「澎湖也搖很大力！嚇死啦～好可怕」、「剛睡著被警報嚇醒」。

高雄捷運表示，6.4級地震發生後，全線列車停駛5分鐘，待地震緩和後，列車待站長確認月台軌道狀況後，確認沒有問題才會恢復行駛。目前仍在檢查中，但初步未發現損害。

而在隨後的0時26分、0時28分，台南市楠西區分別有2次級以上地震，最高達5級，全台再次發出警報。在0時28分至0時32分，台南市南化區分別有4次4級以上地震，最高達4.8級。