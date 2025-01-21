特朗普執政重燃「美國優先」戰火　台灣半導體或迎「短鏈化」挑戰

美國總統特朗普再次就職後，可能以「美國半導體製造優先」為核心戰略，推動相關政策。台灣產業專家分析，這或促使台積電加速美國投資先進製程，並帶動台灣與美日等國展開雙邊或多邊合作；但同時，持續升級的美中科技戰對台灣半導體產業和台積電可能產生雙重影響，既有轉單效應，也需應對潛在的供應鏈限制。



台媒《中央社》報道，台灣經濟研究院產經資料庫研究總監劉佩真指出，特朗普回任後，美中科技戰的攻防強度將進一步升級，對台灣半導體產業的影響利弊參半。「一方面可能因轉單效應帶來機會，另一方面需防範中美新的管制措施對台灣供應鏈訂單造成衝擊。」她補充，如果特朗普採取全面性關稅措施，可能導致供應鏈進一步短鏈化、區域化。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在就職儀式上宣誓就職美國第47人總統。（Getty）

美中科技戰加劇 台灣影響未明

專家分析，美國前總統拜登提出的「人工智能擴散臨時最終規則」，對AI晶片出口實施分級管制，加劇了中美AI戰爭。而特朗普若進一步調整分級或擴大管制範疇，可能使各國半導體產業格局產生重大變化。

為達成「美國半導體製造優先」的目標，專家認為，美國可能要求台積電加速在美國的先進製程投資，並吸引相關供應鏈廠商赴美設廠。同時，美國本土的英特爾（Intel）也被認為需要持續存在，以在半導體市場維持競爭，降低反壟斷風險。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在第一資本體育館展示自己簽署的行政命令。（Reuters）

產能重心仍在台灣 台積電未動搖

報道指出，儘管台積電在亞利桑那州投資多座晶圓廠並計劃量產4奈米晶片，台積電董事長魏哲家強調，「最先進製程的量產必須緊跟研發，一定會在台灣先量產。」專家也指出，台灣在半導體製造及技術研發的重心地位不會因此被削弱。

專家建議，台灣可藉與美國、日本等國深化雙向投資及技術合作，吸引國際廠商來台設立研發中心，進一步強化台灣在IC設計及AI模型發展領域的優勢。台灣官方在推動相關政策時，應把握此一契機。