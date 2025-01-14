全球晶圓代工最新市場報告：台積電市佔64%居首　中芯國際擠進第3

市場研究機構Counterpoint Research近日公布2024年第3季全球晶圓代工市場收入份額排名，台積電以64%的市場份額穩居全球首位，較第2季增長2個百分點，顯示其N5和N3製程工藝的高產能利用率與AI加速器需求的強勁帶動作用。中國大陸的中芯國際以6%的市場份額位列第3。



內媒《芯智訊》報道，台積電在本季繼續鞏固其市場領導地位，受惠於AI需求激增以及季節性智能手機銷售的強勁表現。三星晶圓代工部門排名第2，市場份額達12%，主要得益於4nm和5nm製程的穩定增長，儘管Android智能手機需求疲軟對其造成一定壓力。

2024年8月20 日，德國德累斯頓（Dresden），圖為台積電董事長魏哲家與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出席儀式。（Reuters）

中芯國際則因中國內需復蘇及其28nm等成熟製程的穩定表現，取得6%的市場份額，排名全球第3。聯電與格芯（GlobalFoundries）分別以5%的市場份額緊隨其後，這兩家公司受益於物聯網及通信基礎設施的穩定需求，但整體非AI市場需求復蘇仍顯遲緩。

中芯國際是中國研發能力排名靠前的半導體廠商。（VCG）

報道指出，2024年第3季的晶圓代工市場中，5/4nm製程以24%的佔比居首，主要受到AI需求的強勁推動，包括NVIDIA的Blackwell GPU產品；3nm製程佔比13%，反映了台積電N3工藝的高效產能利用率，蘋果、高通、聯發科及英特爾均為主要驅動力；7/6nm製程佔比11%，繼續保持穩定性能；28/22nm製程佔比10%，受CIS和DDIC應用需求的穩定支持；16/14/12nm製程佔比7%，因非AI相關市場需求復甦緩慢而受到一定制約。