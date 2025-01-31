男警護送報案女子返家竟「吻臉哄睡」　遭控性侵二審判決免賠確定

台北市陳姓警員護送一名自稱遭猥褻的女子回家，卻被指控涉嫌性侵。陳男承認曾親吻女方臉頰、輕拍肩背哄睡，但堅稱未違反女方意願。台灣檢方認定罪證不足，處分不起訴確定後，女方再提民事訴訟，求償精神慰撫金新台幣50萬元（約合11.8萬港元）。台北地院審理後認為欠缺佐證，判決女方敗訴，經二審駁回後，全案確定。



台媒《ETtoday》報道，本案發生於2021年3月11日凌晨，20多歲的女方前往陳男任職的派出所報案，稱遭人騷擾猥褻，情緒激動且疑有輕生念頭。陳男當時值班，極力安撫，並於當日上午6時下班後，騎機車護送女方返家。

翌日（3月12日），女方再度報案指稱，陳男以擔心她安危為由，留在其住處臥室不肯離開。當她上床休息時，陳男靠近親吻她的臉頰、撫摸手臂與肩背，甚至雙腿跨在她腿上。她掙扎反抗後，陳男才停手。

台北市一男警「熱心」護送到派出所報案的女子回家還哄睡，女方後告男警性侵並求償，全都敗訴確定。圖為台北市警察局中山分局，為示意圖，非涉事單位。（資料照片）

男警坦承親吻但否認強制 檢方不起訴確定

報道指出，當時30多歲、未婚的陳男，平日執勤積極，熱心防詐與協助民眾，曾因制止外籍男子持刀自殘獲得表揚。然而，事發後，他因《強制猥褻罪》被送辦並遭警局記過及調職。

陳男供稱，當時女方表示害怕獨處，他才留下來安撫，雖一時情不自禁親吻、撫摸對方，但絕無強迫或壓制，當天下午雙方仍有正常對話，甚至再度到女方家中，女方主動開門，顯示雙方關係並未惡化。

經調查，檢方最後認定，女方指控欠缺具體證據，處分不起訴確定。

台北市陳姓警員護送一名自稱遭猥褻的女子回家，卻被指控涉嫌性侵。台北地院審理後認為欠缺佐證，判決女方敗訴，經二審駁回後，全案確定。（資料照片）

女方再提民事求償 法院認定欠缺佐證判敗訴

唯女方不服刑事判決，改提民事求償，指稱事發當下因敬畏警察身份，不敢直接拒絕陳男的行為，事後透過社工訪談證實她出現創傷反應，但由於檢方偵辦期間未開庭審理，加上女方搬家未收到不起訴處分書，錯過申請再議的機會，導致無法提出異議。

法官審理後認為，女方雖稱用開玩笑語氣婉拒，但陳男在得知她不願意後即停手，可見陳男並無強迫意圖。此外，女方報案後才與陳男結識，當時身心狀況不佳，後續創傷反應是否能歸咎於陳男，亦存在爭議。

法院進一步指出，陳男雖因「利用職務之便親近民眾，逾越男女分際，言行失檢」遭記過，但該懲處並非基於強制猥褻或性騷擾，亦無法據此認定其需負擔民事賠償責任。因此，一審判決女方敗訴，二審駁回上訴，判決確定。