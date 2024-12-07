性騷友妻惹酷刑伺候！台男被逼生殖器當「鍋鏟」替煎熟荷包蛋翻面

台灣台中市一名林姓男子因不滿友人阿佑（化名）疑在網上性騷擾妻子，於是通過其他朋友約阿佑出面談判，趁機痛毆對方一頓，並逼其脫褲自慰，再在旁拍照。令人窄舌的是，殺紅了眼的林男還想出一個「酷刑」來解恨，就是逼阿佑把生殖器當成「鍋鏟」，將煎熟的荷包蛋翻面。案件在台中地院審理，法官考量林男原否認犯行但最終坦認，並已和解賠償，依妨害性隱私判他5個月有期徒刑，可上訴。



經查，37歲林男因懷疑友人阿佑在Facebook上性騷擾其妻子，透過劉姓友人約對方出面處理。2023年11月21日凌晨1時多，阿佑由劉男開車送到林男位於台中市住處，詎料林男一看到他就怒火萬丈，朝阿佑臉部、頭部痛毆，造成其嘴唇、頭皮挫傷等。

之後他仍不罷休，又逼阿佑脫掉褲子自慰，自己則在一旁拿手機拍下記錄。得寸進尺的他甚至命令阿佑把生殖器當成鍋鏟，將平置在熱鍋上煎熟的荷包蛋翻面。

檢方訊問時，林男起初僅坦承與阿佑拉扯、拍攝自慰照片，但矢口否認強逼他，也沒有要他用生殖器將煎熟的蛋翻面等。惟阿佑提出相關驗傷報告，以及林男拍他自慰照等證據，指證歷歷，但傷害部分未提告。

台中司法大厦。（聯合報）

檢方認定，林男同時涉犯強制、妨害性隱私，2罪想像競合，從重依妨害性隱私罪嫌提起公訴。

台中地院審酌，林男不思理性解決紛爭，僅因細故就強暴、脅迫男子拍性影像，對男子造成難以抹滅創傷，但考量林最終坦承犯行，雙方已經和解賠償且履行完畢等一切情狀，依以強暴、脅迫方式使他人自行攝錄性影像罪，判林男有期徒刑5月，得易科罰金，可上訴。