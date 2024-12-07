性騷友妻惹酷刑伺候！台男被逼生殖器當「鍋鏟」替煎熟荷包蛋翻面

撰文：陳進安
出版：更新：

台灣台中市一名林姓男子因不滿友人阿佑（化名）疑在網上性騷擾妻子，於是通過其他朋友約阿佑出面談判，趁機痛毆對方一頓，並逼其脫褲自慰，再在旁拍照。令人窄舌的是，殺紅了眼的林男還想出一個「酷刑」來解恨，就是逼阿佑把生殖器當成「鍋鏟」，將煎熟的荷包蛋翻面。案件在台中地院審理，法官考量林男原否認犯行但最終坦認，並已和解賠償，依妨害性隱私判他5個月有期徒刑，可上訴。

經查，37歲林男因懷疑友人阿佑在Facebook上性騷擾其妻子，透過劉姓友人約對方出面處理。2023年11月21日凌晨1時多，阿佑由劉男開車送到林男位於台中市住處，詎料林男一看到他就怒火萬丈，朝阿佑臉部、頭部痛毆，造成其嘴唇、頭皮挫傷等。

之後他仍不罷休，又逼阿佑脫掉褲子自慰，自己則在一旁拿手機拍下記錄。得寸進尺的他甚至命令阿佑把生殖器當成鍋鏟，將平置在熱鍋上煎熟的荷包蛋翻面。

檢方訊問時，林男起初僅坦承與阿佑拉扯、拍攝自慰照片，但矢口否認強逼他，也沒有要他用生殖器將煎熟的蛋翻面等。惟阿佑提出相關驗傷報告，以及林男拍他自慰照等證據，指證歷歷，但傷害部分未提告。

台中司法大厦。（聯合報）

檢方認定，林男同時涉犯強制、妨害性隱私，2罪想像競合，從重依妨害性隱私罪嫌提起公訴。

台中地院審酌，林男不思理性解決紛爭，僅因細故就強暴、脅迫男子拍性影像，對男子造成難以抹滅創傷，但考量林最終坦承犯行，雙方已經和解賠償且履行完畢等一切情狀，依以強暴、脅迫方式使他人自行攝錄性影像罪，判林男有期徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

廣州女註銷手機號碼後漏做一件事　百度網盤私密照盡洩慘遭性騷擾太原科技大學教師遭妻子實名舉報家暴、性騷擾女學生　校方徹查男子坐地鐵讓座給老翁　竟被對方性騷擾逼看手機AV：100元來我家
台灣
性騷擾