20萬人有陸身分證？台官方：數字誇張　已約談30多人調查多間公司

台灣網紅「八炯」日前披露有台灣人拿中國大陸身分證，台灣更有申辦據點。周三（5日），台內政部長劉世芳回應指，目前已約談30多人，調查其是否有對岸身分證，並透露已發現北、中、南部都有類似公關公司代辦大陸身分證，目前調查約3到5間，正在查是否違反兩岸人民關係條例。



網紅「八炯」在「公布新的中國身分證！臥底公安曝光一疊台灣人辦證」影片揭露有台灣民眾申領中國大陸身分證，並拿出護照、身分證的照片佐證。（影片截圖）

八炯影片揭露有20萬名台灣人等著拿大陸身分證，劉世芳在節目上表示，這個數目有點誇張，但只要相關資料確認有人拿，就會約談，目前已約談30多人，過年前有2人到3人被取消戶籍，台灣籍與健保部分也會同步通知外交部與衛福部，一切依法處理。

劉世芳又透露，已發現北、中、南都有類似公關公司或諮詢顧問公司幫忙辦理代辦大陸身分證，也發現這些公司打著以福建為主的某公司的廈門或台灣分公司。由於要在台灣與大陸各自成立公司或分公司，要以兩岸人民關係條例申請，內政部正在查有無違反兩岸人民關係條例，而涉事公司有數量約有3到5間。

劉進一步表示，若民眾被發現持有雙重戶籍，內政部會詢問民眾要保存哪個戶籍，如果限期內未回答，就照台灣法律處理，原則就是兩者不得兼得。另外，針對國民黨桃園市議員詹江村指自己有大陸身分證，遭移民署限期在1月17日前說明一事，劉表示，詹指已經在Facebook說明，但這不符合行政程序法，因此已再度發文請詹江村以公文或相關證明文件面談說明，並強調「時間快到了」。