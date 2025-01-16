網紅曝20萬台灣人有中國大陸身分證？台官方：目前掌握十幾宗案例

近日，台灣知名網紅「八炯」拍攝的「中國統戰紀錄片」中，指出台灣人在新北、台中等地可申辦中國大陸的身分證，引起社會廣泛關注。周四（16日），台灣的國安局長蔡明彥表示，目前已掌握新北、台中、雲林、高雄等地的十多起案例，所有已知案例均已移送內政部進行進一步處理。



蔡明彥強調，當局對於中共在台灣的異常與違法活動保持密切監控，並將針對相關情資進行詳細確認。他指出，近期有些網路宣傳活動鼓勵台灣人申辦中國大陸證件，這些行為有可能觸犯法律，而當局針對中共在台灣的異常、違法活動都有掌握。

國民黨立委洪孟楷質疑，當局是否在網紅揭露後才展開查處。蔡明彥回應道，情報單位一直在收集情資，要做詳細確認，並表示一旦確認具體情資，會即時通報檢調單位。

網紅「八炯」在「公布新的中國身分證！臥底公安曝光一疊台灣人辦證」影片揭露有台灣民眾申領中國大陸身分證，並拿出護照、身分證的照片佐證。（影片截圖）

此外，八炯在紀錄片中提到，已有近20萬台灣人領有中國大陸身分證。對此，蔡明彥回應此數字過於誇張，當局目前僅掌握十幾起具體案例，並與調查局合作進行調查及處理。

另一方面，國民黨立委徐巧芯針對陸軍53工兵群的一名中尉在軍中播放該紀錄片的行為提出質疑，認為這違反了軍隊應有的政治中立性。防長顧立雄回應道，他現在才聽到該案例，必須要確切瞭解整個脈絡，才有辦法完整回答。

對於台灣民眾申辦中國大陸身分證，國台辦發言人陳斌華日前聲稱，台灣居民來大陸學習、工作、生活或定居，這是他們的自主選擇。對於台灣居民選擇到大陸落戶，陸方表示歡迎，將依法依規予以審批辦理。