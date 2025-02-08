太陽花女神劉喬安美國被捕　在台灣涉毒品詐欺遭通緝　現況照曝光

劉喬安（現名劉依函）過去因爲在聲援2014年台灣的太陽花學運時一張美照爆紅，被封為「太陽花女神」，然而卻接連被爆醜聞、涉入仲介跨國賣淫案，還被警方查獲持毒品K他命。



劉喬安後潛逃美國，遭到台灣通緝。台媒2月8日報道，美國移民及海關執法局（ICE）發布新聞稿，透露劉喬安已在美國落網，台媒報道指，劉喬安在美國除了非法滯留外更涉嫌販毒。許多網民則發現劉喬安的樣貌出現許多變化，也成為熱議的焦點。



劉喬安此前因太陽花學運而一夕爆紅。（資料圖片）

台媒報道，劉喬安在2019年5月份出境美國，輾轉待過多個城市，原本在8月份訪客身分結束，但是卻沒有依照規定出境，反而滯留在美國，在2025年1月份被美國警方逮捕。

台灣刑事局表示，劉喬安在台灣被指控涉及毒品、侵占以及詐欺等罪嫌，多次通知到案說明、開庭未果，後來發現劉早在2019年就已經出境美國，當時提供相關情資給美國警方協助查緝。

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2月4日，美國移民及海關執法局發布新聞稿，表示他們在針對性的執法行動中，抓到一名因詐欺、販毒等原因而被通緝的犯罪分子，該逃犯於2019年5月合法進入美國，並被要求同年8月前離開，但她沒有做到，該逃犯將繼續被拘留，直到被驅逐出境。該犯罪份子就是劉喬安。

劉喬安在美國落網。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局網站）

台媒指，劉喬安今年（2025年）1月份於美國波士頓一家旅館被美國警方逮捕。台灣刑事局表示，劉喬安在美國透過朋友資助，輾轉住過許多城市，並且涉嫌在美期間與友人一同以包裹藏放毒品古柯鹼的方式，將毒品夾帶回台，最後台灣收貨人被查獲，才供出劉喬安在美國涉及販毒。

台灣刑事局指出，整個案件係由刑事局駐美聯絡官提供劉姓通緝情資予美方執法單位並共同合作追緝，因應美國最新移民執法政策，本局與美國執法單位共同於美東時間1月22日將劉嫌緝捕到案。

（翻攝劉喬安Facebook/Instagram）

（劉喬安facebook）

據此前報道，2014年劉喬安因參與太陽花學運爆紅，不久後遭壹週刊記者揭露曾參與援交及賣淫、以及其他一連串爭議性私生活事件，最後其賣淫案一事被檢警單位提告後處以緩刑，後劉喬安轉行當夜店DJ。

2018年8月13日，因持有氯胺酮（K他命）遭警逮捕。2019年4月，她更開直播稱，自己於夜店當DJ時，吸食了某位客人提供的K他命因此染毒達4年，導致鼻中膈穿孔。也因為這樣，她前後動了幾次整形手術，總計花費約70萬元，雖然她本人很滿意自己的鼻頭、鼻翼變得豐潤圓滿，不過就有網民對比過去照片後，差點認不出她，覺得形狀不太自然。

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2022年，劉喬安曾在臉書發文表示，她已經2年不在台灣了，沒有家人、朋友在身邊，錯過大家人生中的大事，讓她心情沉重。不過，也一直沒有劉喬安回台的消息。

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