【面目全非】太陽花女王劉喬安吸毒致鼻塌　首度公開毀容樣貌

因參與太陽花學運而被封為「太陽花女王」的劉喬安，近年來可說是風波不斷。去（2018）年8月她持有毒品被捕，不久傳出她又因吸毒導致鼻中膈穿窿，向整容醫師求助。 昨（11）日劉喬安開直播，展示正復原的鼻子，惟她的挺鼻不再，反而變得扁塌。她以自身經驗提醒大家：「有些事情可以彌補，有些事情就是不行。」

太陽花運動期間，劉喬安因外型亮眼，被網民封稱「太陽花女王」。（截取網絡）

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太陽花女王劉喬安（本名劉依函）長年吸毒，導致鼻腔塌陷，昨日頂著仍在復健中的塌鼻直播，罕見坦承自己濫用藥物，「不管是合法的還是非法的，連續四年多，沒有一天停止使用」，導致毀容鼻中膈穿孔，近半年來動了3次刀，讓她感到相當懊悔，開直播哽咽向家人、粉絲道歉：「對不起，我讓你們蒙羞了！」

從影片可見，劉喬安與過去長得不一樣，招牌挺鼻變成了歪斜塌鼻，疑因呼吸不順暢，導致說話斷斷續續，感覺特別用力。影片乍看之下卻難以想像，她就是當年「太陽花學運」而爆紅的劉喬安。

劉喬安在影片坦言，長久濫用藥物，導致鼻中膈穿孔，現在鼻腔裡是一片空腔，鼻小柱攣縮，很多醫生束手無策。她還提醒觀看直播的網民，真的要遠離毒品，不要選擇讓你的人生、大腦被綁架，不僅僅是這樣，還會讓你留下終生無法磨滅的污點及傷害。

最後，劉喬安向醫師團隊、社工表示感謝，另對家人及粉絲道歉：「謝謝大家的關心，我很好，只是我還不能出門見人，謝謝你們這半年來的陪伴，謝謝所有醫師團隊及社工，對不起我的家人，讓你們蒙羞。」

（綜合報道）