台中新光三越氣爆　1女性13樓搭電梯直墜9樓後獲救

台中百貨公司龍頭新光三越今（13）日上午11點33分驚傳氣爆，連距離兩公里外的建築物都聽到爆炸聲響也感受到震動，台中新聞局統計，全案最新傷亡人數為4死20傷。台媒報道指，截至目前已造成5死、11人輕重傷，新光三越內部設施嚴重毀損，營運受創。百貨公司一樓大門玻璃窗全被震碎。



台媒《中時新聞網》報道，台中市長盧秀燕稍早抵達台中林新醫院探視病患，證實有消費者是去購物，從13樓購物後一進電梯就往下墜，直到9樓才停止。

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盧秀燕表示，她到現場、澄清醫院以及林新醫院探視，受傷民眾的樣態有消費者、員工以及路人，有一名消費者是去購物，從13樓購物後一進電梯就往下墜，直到9樓才停止，後來才被救出來。

盧秀燕指出，死傷名單中，其中包含澳門1家7口是4代赴台旅遊，年齡最大的85歲曾祖母因手部骨折收治在林新醫院，盧秀燕表示，她情緒穩定，但還沒告訴他兒子、媳婦已身故。