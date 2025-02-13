台中新光三越氣爆重演？　25年前開幕首日美食街爆炸三員工灼傷

台中新光三越百貨今日（13日）中午發生氣爆，傷亡人數持續增加。台灣傳媒報道，25年前，台中新光三越開幕首日，11樓的美食街曾發生氣爆意外，導致3名女員工受傷送院。



台中新光三越百貨公司2000年開幕第一天試賣後，當晚9時15分，11樓美食街的「阿扁兄餛飩」店發生氣爆。百貨公司解釋，事故為瓦斯爐旁的殺蟲劑遇高溫引發氣爆，分別造成3名員工有15％到20％輕重灼傷，所幸並無生命危險。

台中新光三越高樓2月13日上午驚傳氣爆，傳4人被炸飛。（網上照片）

台中新光三越百貨發生嚴重氣爆意外。（中天新聞）

受傷的3名員工均為女性，其中一人全臉二度灼傷最為嚴重，另外兩人臉部及手部灼傷。

由於是首日試賣，新光三越台中店當時人潮洶湧，氣爆發生時，也引起同層的消費者驚慌。開幕時曾傳出遭人放炸彈，但業者否認並強調會加強美食街的安全措施。