日媒：台灣遊說日本展開貿易協議談判　惟日方可能會謹慎行事

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）周四（13日）報道，在中國大陸的持續壓力下，台灣正在推動與日本開展貿易協議，並已指示外交官向東京進行遊說。



報道引述知情台灣官員指，台灣外長林佳龍已經指示駐日代表處積極與日本政府商議，並透過現有的雙邊經貿平台協商。其中一名官員透露，因應簽署台日經濟夥伴協定（EPA）涉及政治考量，日方可能會謹慎行事，故後續結果仍取決於東京的態度。

報道認為，日本官員擔憂，日台若簽署經濟夥伴協定將會激怒北京，影響到東京為修復日中關係所作努力。

報道又指，儘管沒有正式邦交關係，但就安全和政治上的夥伴關係而言，日本對台灣的重要性僅次於美國。日本政界高層經常訪台並會見官員，近年來，東京也加大挺台力道。2023年，英國與台灣簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）。台灣總統賴清德很可能希望日本會成為下一個展開貿易談判的對象。

另一方面，剛離任的前英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）日前表示，英台雙方有意於不久的將來在數位貿易、投資和再生能源等面向上跟進。此外，台灣也正在推動對美國的貿易倡議。

上月，林佳龍接受《日經亞洲》訪問時曾表示，兩岸均申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但由於北京企圖阻撓台灣加入，林佳龍敦促日本首相石破茂與台灣簽署單獨的貿易協議。一旦簽署了經濟夥伴協議，將有助台灣加入CPTPP。