南非迫遷台灣代表處　美參議員轟「助北京霸凌台灣」　揚言查內幕

南非政府再度要求台灣駐南非代表處限期內遷出首都，引發美國政界不滿。繼美國參議員布萊克本（Marsha Blackburn）發聲後，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）2月4日於社群媒體X發文，批評南非政府的決定「令人深感不安」，不僅損害美國及盟友利益，也可能加劇美南關係緊張。他強調，將利用其參議院外交委員會非洲小組主席的身分展開調查。



圖為2024年11月18日，G20 峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，中國國家主席習近平在合照時與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）牽手。（Reuters）

據《路透社》報道，南非政府去年10月曾要求台灣駐南非代表處在同月底前遷出首都普勒陀尼亞（Pretoria），但後來態度趨於緩和，改循官方溝通管道處理。然而，今年1月南非再度致函，要求台灣代表處最遲須在3月底前搬離首都，並試圖將代表處降級為「貿易辦事處」。

克魯茲4日在X發文指出，南非政府似乎「用盡全力疏遠美國及美國的盟友」，稱「他們把我們的台灣盟友驅逐出普勒陀尼亞的時間表令人深感不安」。他強調，這一舉措將削弱美國及盟友的國家安全利益，「我將利用參議院外交委員會非洲小組主席的職位，調查南非這些及其他令人關切的決策。」

圖為2024年12月22日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在亞利桑那州鳳凰城出席保守派的AmericaFest 活動，並聽取共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）發表講話。（Reuters）

早一天，共和黨參議員布萊克本3日也在X發文，對台灣駐處遭迫遷表示不滿，強調「美國必須支持台灣，並勇於對抗南非。」布萊克警告，「一如我過去所說，如果南非與中國共產黨聯手霸凌台灣，美國必須考慮祭出嚴重後果，包括將南非從非洲成長暨機會法（AGOA）貿易計劃中剔除」。

美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）。（Getty Images）

《彭博社》指出，目前有32個非洲國家受惠於AGOA貿易優惠，涵蓋約1800項產品，其中柑橘類水果是重要出口品之一。南非、肯雅、尼日利亞與加納等國家企業透過該計劃獲利最多。AGOA將於2025年到期，若美國因南非對台立場改變政策，將對南非經濟產生衝擊。

此外，美國總統特朗普2月2日也在X發文，針對南非的人權與財產問題發表強硬立場，指控南非「沒收土地」並「非常惡劣對待某些階級的人民」，宣布美國將在調查期間，中斷所有對南非的資金支持。根據美國政府數據，2023年美國向南非提供了近4.4億美元的援助資金。