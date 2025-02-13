台中新光三越氣爆｜公司宣布：對罹難者家屬各別提供100萬新台幣

台中百貨公司龍頭新光三越今日（13日）上午11點33分疑因改裝施工不慎導致氣爆，連距離兩公里外的建築物都聽到爆炸聲響也感受到震動，全案最新傷亡人數為4死20傷。下午，接獲消息的新光三越總經理吳昕陽緊急南下坐鎮危機處理。新光三越官方表示，已對4位罹難者家屬各別提供100萬元新台幣（約23.7萬港元）致意。



吳昕陽等高層抵達現場接受媒體訪問。（ETtoday新聞雲）

新光三越表示，對此次意外深感痛心與不捨，吳昕陽、執行副總吳昕昌以及相關高階主管已於下午第一時間前往意外現場，並對4位罹難者家屬各別提供100萬元新台幣致意，以表達最深切的哀痛與關懷；隨後亦趕赴五間醫院分別探視傷者並提供慰問金。吳昕陽又強調，公司一定負起責任。

新光三越強調，將全力配合公部門，並持續關注後續發展，提供必要的協助。目前最關切的是救災與善後，照顧「人」是目前最重要的事。新光三越會盡全力，把對人的善後列為第一優先，新光三越也一定會負起該有的責任。

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新光三越台中店位於台中西屯區，鄰近知名的逢甲夜市、七期豪宅區、美術館特區及草馬轉運站，是台中商圈的核心地帶。由於該區擁有大量高端消費族群，加上近期Nvidia執行長黃仁勳才剛造訪逢甲夜市，台中的商業氛圍備受關注。據統計，該店連續14年蟬聯全台百貨「店王」，這場突如其來的事故恐將對百貨業績與台中商圈經濟帶來不小影響。