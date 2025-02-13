台中新光三越氣爆│感人一幕瘋傳 路人勇敢為傷者做CPR獲網民大讚
撰文：ETtoday
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台中新光三越今日（13日）上午發生氣爆，釀成多人傷亡。
有網友在Threads分享一段路人拍到的畫面，文中大讚：
這位路人能夠克服恐懼，伸出援手為他人做CPR，真的是充滿勇氣的行為。Respect !
只見拍攝者經過該路段，拍到路面上有人似乎正在救傷者，短短幾秒鐘的影片引發熱議。
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轉發網友在Threads表示：「這種重大事故造成的外傷OHCA，往往都伴隨嚴重的傷情，有時傷勢外觀也不是…太好看。」接著直讚該位路人能克服恐懼，伸出援手為他人CPR（心肺復甦術），真的是充滿勇氣，令人敬佩。
畫面引發熱議，許多人也狂讚：
「剛剛有看到一個影片，是旁邊那位穿白襯衫的先生在幫忙CPR，都是值得尊敬的人！」
「覺得很感動，是我們的善良與熱血，支撐了整個社會」
「這位見義勇為的路人高機率有一定的急救知識，希望傷者能脫離險境」
「台灣友善有愛心的還是很多、感謝這些英雄、及現場救災人員、也祈禱不要再有人受傷。」
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