台中新光三越氣爆│感人一幕瘋傳　路人勇敢為傷者做CPR獲網民大讚

台中新光三越今日（13日）上午發生氣爆，釀成多人傷亡。



有網友在Threads分享一段路人拍到的畫面，文中大讚：

這位路人能夠克服恐懼，伸出援手為他人做CPR，真的是充滿勇氣的行為。Respect !

只見拍攝者經過該路段，拍到路面上有人似乎正在救傷者，短短幾秒鐘的影片引發熱議。

台中新光三越發生氣爆，有路人在瓦礫中為傷者做CPR（心肺復甦術），獲網民大讚。（Threads截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 4

轉發網友在Threads表示：「這種重大事故造成的外傷OHCA，往往都伴隨嚴重的傷情，有時傷勢外觀也不是…太好看。」接著直讚該位路人能克服恐懼，伸出援手為他人CPR（心肺復甦術），真的是充滿勇氣，令人敬佩。

畫面引發熱議，許多人也狂讚：

「剛剛有看到一個影片，是旁邊那位穿白襯衫的先生在幫忙CPR，都是值得尊敬的人！」

「覺得很感動，是我們的善良與熱血，支撐了整個社會」

「這位見義勇為的路人高機率有一定的急救知識，希望傷者能脫離險境」

「台灣友善有愛心的還是很多、感謝這些英雄、及現場救災人員、也祈禱不要再有人受傷。」



【延伸閱讀】台中新光三越氣爆｜民眾「披著棉被」驚惶逃命 更多館內景象曝光

【延伸閱讀】台中新光三越氣爆｜民眾「披著棉被」驚惶逃命 更多館內景象曝光

點圖放大瀏覽：

+ 17

點圖放大瀏覽更多相關照片：

+ 2

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】