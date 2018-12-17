【華為孟晚舟被捕】美台商會警告台灣：與華為合作恐不利台美關係

華為副董事長孟晚舟12月1日於加拿大被捕，而歐洲多國及日本政府亦紛紛和華為「割席」，表示不會使用其產品。美國美台商協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）日前警告台灣社會，「使用華為的設備將對台美關係帶來負面影響，」他又表示，「假如使用華為設備，就別指望美國對台灣有所往來。」

美台商會會長韓儒伯（圖右）稱，使用華為手機將對美台關係產生負面影響。（中央社）

由於美國指控中國通訊巨頭華為違反伊朗禁令，以及與中國軍方安全部門有「深厚」的關係，可能涉及軍事網路間諜等狀況，使得美國及其盟友正針對國家安全有疑慮，頒布禁止使用華為的設備。而如今，這紙禁令也延伸至台灣。

日前，美台商協會會長韓儒伯在華盛頓大學出席座談會時，談論華為CFO孟晚舟被捕風波。他指出，以英國為例，美國基於國安風險，希望盟友不要使用華為設備，因此英國電信原訂採購華為設備，也因美國的壓力而取消。

韓儒伯接著表示：「美國政府對華為的立場是，不要指望我們與你有所往來，例如技術上的合作，如果你的國家有網絡設備，如果我們的東西會通過你們國家，我會就會退出」。

韓儒伯認為，如果台灣繼續使用華為設備，會為美台關係帶來負面影響。

不過，有人質疑「美台商業協會」只是民間團體，不代表美國政府立場。該會會長的說明，不具有官方效力。

（TVBS新聞網）