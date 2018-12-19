4年前驅逐學運學生　台前行政院長江宜樺赴台大演講遭包圍抗議

台灣2014年3月18日爆發太陽花學運，學生和公民團體因不滿「海峽兩岸服務貿易協議」的審查程序而佔領立法院。部分示威學生更於3月23日晚間試圖闖入行政院，但遭到警方強制驅散。 學運時任行政院長的江宜樺昨（18）晚赴台灣大學演講時，遭到支持學運的學生包圍抗議。學生高呼「滾出台大」「院長下令、警察打人」等口號，現場一度爆發衝突，而江宜樺最終步出會場，提前結束演講。

台灣前行政院長江宜樺在台大演講時，遭到學生包圍抗議。（中時）

江宜樺受台大政治系學會之邀，昨晚7點赴台大社科院演講。演講進行約半小時後，上百名支持太陽花學運的學生突然闖入會場，螢幕上也突然播放出2014年學運期間學生被警察驅趕的畫面。抗議學生高喊「殺人院長」「政治騙子、滾出校園」「院長下令、警察打人」等口號，並包圍江宜樺，甚至將印有學運當天畫面的「勿忘323」單張丟向他。

在學生包圍抗議下，江宜樺被迫於7點25分中斷演講，更一度無法離開會場，最終在警方護送下離開。

台大政治系系學會學術部在事後聲明稱，昨天系學會學術部邀請江宜樺進行系友學思路程分享，更希望能建立一個溝通的機會與平台。為此，他們已與講者溝通，希望能討論到大家最關心的爭議，也有安排半小時的問答時間望促成對話。

聲明指出，可惜演講遭到意外中斷，在安全考量下，他們請講者先行離場，未能維持整場活動的順利進行，因此對講者和參與者致上歉意，亦對前來表達立場的抗議方表示遺憾。

朱立倫：每個人都有闡述理念的權利

新北市長朱立倫當晚在Facebook發文為江宜樺加油，表示兩人是高中同班同學，也同時任教台大。他表示，台灣已經是一個成熟的法治社會，「多元包容、尊重不同意見已然是我們每個人血液中一部分」。

朱立倫說，或許有部分學生不認同江宜樺這個人，但也同樣有另一群人，期待聆聽他的演講。「以前在台大的時候，也許不同意別人，也許不被別人同意，但我們始終深信，每一個人，都有闡述自己理念的權利。」

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資深媒體人黃暐瀚則表示，江宜樺能不能來台大演講，不是只有抗議學生說了算，批評台大部分學生的行為脫序。且江宜樺決定離開時，抗議學生還是繼續推擠，動手阻止升降機門關閉。「所以，到底是要江宜樺『滾出台大』？還是不要江宜樺『滾出台大』？」

2014年的太陽花學運，學生佔領立法院，要求退回《兩岸服務貿易協議》，但被時任行政院院長江宜樺和總統馬英九接連拒絕。有學生因而決定轉移陣地，闖關行政院大樓。之後抗議群眾便和在場警方發生衝突，警方凌晨2時接獲命令執行清場任務，有數名示威學生受傷。

（綜合報道）