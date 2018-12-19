台大將申請健力士世界紀錄：逾500日沒校長　全世界最久

素有「台灣最高學府」之稱的台灣大學，自上屆校長楊泮池去年6月離任後，今年1月遴選出台灣中央研究院院士管中閔任校長，但管中閔隨後遭到論文抄襲、赴陸兼職等指控，台教育部則以利益衝突等由3度拒絕頒發聘書，被外界稱為「拔管案」，令校長職位懸缺至今。 支持管中閔任校長的團體「台大自主聯盟」周二（18日）稱，將遞交「全世界沒有校長最長大學」的健力士世界紀錄申請，並要讓這份「得來不易的榮耀」與台灣教育部共享。

台灣大學去年遴選管中閔任校長，但遭教育部駁回，事件延燒逾500天。（中時）

台灣大學校長一職懸缺已逾500天，台大自主聯盟周二（18日）下午至教育部發起「葉問」行動，邀教育部長葉俊榮到台大與全校師生面對面溝通，並遞交申請「全世界沒有校長最長大學」的金氏世界紀錄。

台大自主聯盟指出，教育部一再強調台大為教育部的下屬機關，然而台大每年預算中僅有3成左右來自教育部，卻有約4成左右來自於科技部，另有來自於行政院其他單位和各地方政府。該聯盟呼籲科技部長陳良基，同時也是台大的前副校長，以及其他地方縣市首長發表聲明支持大學自主。

指「拔管」是當局失去民心的起點

「大學自治和學術自由在政府執意『拔管』後已蕩然無存。」台大自主聯盟指出，教育部拒絕發聘，嚴重違反大學自治，打擊台灣高教的競爭力，更徹底破壞人民對於政府的信任，並反映在這次九合一選舉執政黨的大挫敗上。過去一年來的民調清楚顯示，「拔管」是執政黨失去民心的起點，然而葉俊榮依然將「台大沒校長」歸咎於台大遴委會，無視其已多次應教育部的要求再開會釐清爭議的事實。

台大校長遴選委員會自今年1月5日選出中研院院士管中閔為台大校長後，教育部歷經3任部長，皆以「程序有瑕疵」為由，拒絕向管頒發任聘書，也遭到外界質疑濫用行政裁量權，搞黑箱作業意圖一手遮天。

（聯合報）