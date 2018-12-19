【雙城論壇】滬副市長周波抵台　柯文哲：多一點經濟少一點爭議

台北上海雙城論壇於本月20日登場，台灣陸委會主委陳明通說，城市交流應「少一點政治，多辦一點正事」；台北市長柯文哲則回應，應是「多一點經濟，少一點爭議」，這樣會比較平順。

上海市常務副市長周波 （右）19日上午率團抵達台北松山機場，發表談話。（中央社）

雙城論壇20日登場，上海市常務副市長周波已於今早率團抵台，並在台北松山機場入境大廳簡短致詞。周波表示，雙城論壇是兩岸交流合作最重要的機制化平台，也是兩岸城市交流合作典範。這次一定能「認識新朋友，學到新知識，共享發展成果」。

周波致詞時，機場外仍有「台獨」團體高舉布條，大喊「台灣中國一邊一國」等口號抗議。

針對雙城論壇，陳明通說，「少一點政治，多辦一點正事」；台北市長柯文哲則回應，應是「多一點經濟，少一點爭議」。

台灣陸委會主委陳明通於今（19）日上午在立法院指出，台北上海雙城論壇本身有其目的與議程，祝福雙城論壇順利舉行，但「少一點政治，多辦一點正事」，認為不要把什麼事都與政治扯在一起，該怎麼辦就怎麼辦。

台北市長柯文哲認為，應是「多一點經濟，少一點爭議」，他說，「這樣講會比較smooth（平順）」，因為賺錢總是沒有爭議，平順就好，柯文哲表示，上海方釋出善意，像是此次訪台的上海市常務副市長周波主管經濟事務，參加雙城論壇的代表團也比往年龐大，台北市方面則找來企業老闆。

對於媒體詢問今年講稿的基調為何，柯文哲回應，今年選後政治版圖大變動，「不要再有新的東西，還是維持一個基調」，所以雙方在雙城論壇舉辦前有進行溝通，「不要在政治版圖大變動時，出什麼怪牌」。

現場也有媒體追問，雙城論壇會不會談到非洲豬瘟，柯文哲說，防疫「兵貴神速」，通常不會在雙城論壇談，應該一發生時就該處理，他並強調，台灣應在世界衛生組織內，不應當被排除在世界防疫體系外。