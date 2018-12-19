台灣護照可獲德國機場快速過關　網民憂引大陸不滿被撤銷

快速過關是旅客出國遊玩的一大便利措施，但並不是到每個國家都能使用。台灣有民眾早前在德國的法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport在）發現，僅有台灣和其他9個國家護照皆可在該機場享有快速過關的服務，不過網民擔心，消息曝光會引起大陸不滿，可能過沒幾天就被撤掉了。

機場的過關看板更展示出台灣的青天白日旗。（網上圖片）

據該名台灣民眾的照片顯示，在法蘭克福國際機場的過關處設置「快速過關口(easy pass)」的看板上，清楚標示享有快速過關服務的10個國家及地區，當中包括台灣、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本、韓國、新加坡、美國、智利、阿拉伯聯合酋長國，並註明「僅限18歲及以上的乘客持授權護照通過」。

不少台灣網民均表示，外交人員的努力終於有成果了，並指「有快速通關真的差很多，關於這方面，希望越來越好」、「台灣護照很好用」、「這樣大家可以給外交部跟駐德的外館人員拍拍手嗎」、「感覺溫暖」、「我是台灣人我驕傲，為了這個，我要去德國玩了」、「台灣護照老實說很好用」。

但也有不少台灣網民擔心，消息曝光會引起大陸方面不滿，可能過沒幾天就被撤掉了，「完了，聖旨又快要發過去撤除了」、「過沒幾天就會被撤掉了」、「你這樣某些人會崩潰喔」、「會不會接下來就是一連串的打壓行動」、「太高調了，明天馬上就被下架」、「明天會有一堆碎玻璃」、「要被大陸外交部譴責了」。

（聯合新聞網/自由時報）