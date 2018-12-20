美參院正式通過年度挺台法案　將促總統定期對台軍售

美國聯邦參議院當地時間周三（19日）無異議通過挺台的「2018年亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA），將送交白宮，待美國總統特朗普簽署後即屬生效。法案敦促美國總統應定期辦理對台軍售，並鼓勵美國高層官員訪台。

2018年「亞洲再保證倡議法案」由參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）領銜提案。（資料圖片）

美國聯邦參議院外交委員會於今年9月26日即通過上述法案。該法案此後分別於本月4日、12日在參眾兩院獲得通過。不過，由於參議院4日通過的法案內容有小幅修改，依法參議院須重新表決。參議院大會遂於周三（19日）傍晚針對這項法案重新投票，以無異議通過。

這項法案目的在敦促美國行政部門研擬印太地區的長期戰略與原則政策，除強化美國與日本、澳洲及東南亞國家的安全與經濟合作，建立「朝鮮和平地非核化」目標政策外，國會也表達支持台灣的明確立場。

在法案關於美國對台承諾部分，國會認為，美國總統應定期辦理對台出售防禦性武器；美國總統也應按照「台灣旅行法」，鼓勵美高層官員訪台。國會也指出，美國遵照台灣關係法、美中三公報及前總統列根任內的對台六項保證，確實履行對台承諾；美國反對改變現狀，支持以兩岸雙方都能接受的方式，和平解決爭議。

這項至關重要的立法將確定美國仍是太平洋未來的主要力量。 美國參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）

在法案通過後，起草該法案的參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）透過Twitter表示，經過兩黨多年合作，法案現在將送白宮簽署成為法律，而這項「至關重要的立法」將確定美國仍是「太平洋未來的主要力量」。

他表示，美國的安全與經濟未來取決於制定正確政策，以確保自由開放的印太地區。法案為加強與盟邦安全合作的長期戰略建立並提供新資源，透過貿易促進美國企業，並在區域推動美國珍視的民主、人權與法治價值觀。

（中央社）