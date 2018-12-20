【非洲豬瘟】視察桃機防疫措施　蔡英文：希望大陸對疫情公開透明

中國大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，一海之隔的台灣近日推出嚴厲措施加強堵截，旅客從疫區攜帶豬肉類產品入境，初犯即會被開罰20萬元（新台幣．下同），再犯罰款更會「加碼」至100萬元。 總統蔡英文周三（19日）下午巡視桃園機場的防疫措施，呼籲大陸方面有必要對疫情公開透明。

蔡英文視察後與防疫人員及檢疫犬隊合照留念。（聯合新聞網）

蔡英文當天在桃園機場第二航廈聽取農委會動植物防疫檢疫局新竹分局的簡報，又前往了解檢疫人員的執勤模式。蔡英文其後進入第二航廈管制區內的行李轉盤區，到海關檢查台實地觀看海關、防檢局聯合稽查作業，以及到防檢局作業櫃台參觀檢疫犬示範檢查行李。

蔡英文表示，台灣民眾要對疫情嚴陣以待，因為非洲豬瘟疫情一旦傳入台灣，將會對產業造成極大衝擊。蔡英文又向大陸呼籲，直言今次疫情是兩岸之間的大事，有必要公開透明，讓台灣在最短的時間內得到最充足的資訊，令防疫上不會出現漏洞。

違規越界捕漁的大陸漁船「閩晉漁05812」。（聯合新聞網）

海巡隊在漁船上的雪櫃發現有生豬肉。（自由時報）

另一方面，大陸漁船「閩晉漁05812」在周二（18日）被發現越界進入彭佳嶼海域捕漁，基隆海巡隊其後登船查緝，意外繳獲有5.7公斤豬肉製品，包括在雪櫃搜出的4.4公斤生豬肉和在船上鍋爐內的1公斤左右豬肉。

考量非洲豬瘟疫情嚴峻，海巡隊隨即通報防檢局基隆分局，並要求封存和進行防疫消毒。基隆分局表示，該批肉品僅供船員食用並非走私，不會開罰，但雪櫃必須封存、不能着陸，要原船運回大陸。至於違規越界捕漁方面，海巡隊查獲有1公噸不法漁獲，依法最重可處240萬元罰鍰，漁船目前已被扣留在基隆正濱漁港。

（聯合新聞網）