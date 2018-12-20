美參院通過挺台法案推動對台軍售、高層訪台　台總統府：誠摯感謝

美國聯邦參議院當地時間周三（19日）無異議通過挺台的「2018年亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA），敦促美國總統應定期辦理對台軍售，並鼓勵美國高層官員訪台。台灣總統府對此回應道，誠摯感謝美國的支持。

美國對台軍售一直受北京反對。圖為台灣空軍F-16戰機。（中央社）

美國聯邦參議院外交委員會於今年9月26日即通過上述法案。該法案此後分別於本月4日、12日在參眾兩院獲得通過。不過，由於參議院4日通過的法案內容有小幅修改，依法參議院須重新表決。參議院大會遂於周三（19日）傍晚針對這項法案重新投票，以無異議通過，送交白宮待美國總統特朗普簽署後即屬生效。法案敦促美國總統應定期辦理對台軍售，並鼓勵美國高層官員訪台。

台灣總統府發言人黃重諺下午在新聞說明時指出，本月美國參眾兩院先後通過「亞洲再保證倡議法案」，重申對台灣安全的承諾，並支持更緊密的台美關係，另這兩天有6位聯邦參議員聯名致函美國行政部門，關切有關大陸在台灣選舉的干預狀況，總統府誠摯感謝美國國會、行政部門以及民間社會長久以來對台灣的支持。

黃重諺說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，持續而良好的台美關係、穩定的東亞局勢，對於包括台美在內的區域各方都至關重要，台灣作為國際社會一員，會持續跟美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平穩定和福祉貢獻力量。