馬英九新書批蔡不如扁　盤點各卸任總統出書：「他」的書害慘同黨

台灣前總統馬英九今天（20日）發表新書，回顧自己8年的執政生涯，還在書中爆料馬王政爭時的細節，更評價起自己的前後任總統，直言「蔡英文不如陳水扁」。 事實上，台灣歷任總統在卸任後出書是一項慣例，李登輝在卸任後掛名的著作就超過10本，一度身陷囹圄的陳水扁也透過出書替自己喊冤，甚至大爆黨內同志及家人的料，對後扁時代受到重創的民進黨，更是難以承受之重。

台灣前總統馬英九今天（20日）出席新書發表會。（中央社）

馬英九發表新書《八年執政回憶錄》，書中大爆在2013年「馬王政爭」時，他曾親擬一份聯合聲明請王金平簽字，但即便請出黨內大老吳伯雄、連戰等人，甚至黨內高層林豐正、曾永權到王金平家樓下吹着冷風苦等，等到深夜仍遭王婉拒。

馬英九還在書中稱讚前總統李登輝「坦率、親民、梟雄性格」，又說前總統陳水扁舉手投足都是焦點、行事有彈性。馬對李扁可以說有褒有貶，但唯獨對現任總統蔡英文的評價淨是負面，批評蔡政府都是空話，更認為「蔡英文不如陳水扁」。

台灣的卸任總統出書，馬英九已經不是第一人，李登輝在卸任後掛名的著作超過10本，個人對台灣主權問題的主張及國族認同表露無遺。因涉貪污而鋃鐺入獄的陳水扁也透過出書「洗刷冤屈」，甚至對同黨大爆料，對本就因他而跌入谷底的民進黨，可謂雪上加霜。

李登輝是卸任後出書最多的台灣總統，他亦透過書籍漸漸展露對兩岸關係的真實想法。（聯合報）

李登輝卸任10部著作 台獨理念圖窮匕見

台灣前總統李登輝在位12年，不僅對台灣的經濟社會樣貌產生深遠影響，也一度引起兩岸局勢的動蕩。李登輝在卸任前一年1999年5月20日發表《台灣的主張》一書，在新書中定義台灣是「中華民國在台灣」；又提出七塊論主張，認為中國應分為台灣、西藏、蒙古、新疆等七塊區域，引發議論。

陳水扁在當時表示，他「無法理解李總統的說法」，認為台灣是主權國家，怎會是中國的地方區域，質疑與李登輝過去的論述矛盾。新黨精神領袖許歷農則批評，李的七塊論完全是分裂國家的思想。不過時任陸委會主委的蘇起則解釋，李的七塊論主張是以管理的角度來看待，並不涉及主權或獨不獨立，希望中共當局重視各地的區域發展差異，不致影響兩岸關係發展。

時隔16年，李登輝於2015年出版《新．台灣的主張》，書中回憶哥哥在二戰時志願成為日本兵，「一心懷抱着為國家挺身作戰、光榮赴死的理想」，成為日本海軍陸戰隊員，1944年在馬尼拉之役負責斷後，「不幸為國犧牲」。2007年哥哥陣亡後的62年，他終於在靖國神社見到哥哥，「我由衷感激日本人將哥哥奉祀在靖國神社」。不過在李登輝新書發表會同時，統派團體在活動會場外集結抗議，甚至抗議表示李登輝是叛國賊，要他「滾回日本」。

翌年，李登輝又出版《餘生：我的生命之旅與台灣民主之路》一書中文版，由先前出版的日文原版翻譯而來。他在書中指自己從未主張「台灣獨立」，認為如果領導者放任、助長統獨對立，會激化人民對立，是極不負責的行為。但他又指，台灣的現狀已是不隸屬於中國的獨立狀態，兩岸是個別的「存在」，以台灣之名而存在，才是當下唯一的重點。這本書出版之後，外界普遍認為相對過往說辭，李登輝的兩岸論述終於回歸了台獨本質。

李登輝卸任主要論述作品年表：

1999：《台灣的主張》 2008：《一個台灣人總統的誕生：李登輝總統口述訪談菁華》 2013：《二十一世紀台灣要到哪裏去》 2013：《為主作見證：李登輝的信仰告白》 2015：《新．台灣的主張》 2016：《餘生：我的生命之旅與台灣民主之路》

陳水扁在獄中寫的手稿，把黨員同志和家人朋友的不堪秘密都曝露在公眾面前。（資料圖片）

陳水扁寫書害慘民進黨 更爆盡家中醜事

2009年1月出版的陳水扁獄中手稿《台灣的十字架》，不僅抖出了他對扁家弊案的抗辯架構，被質疑「隔空串供」，有恐嚇同案證人或被告的企圖，他更在新書中大爆自己與謝長廷的心結，指2003年他參選連任時尋求副手，有次與謝長廷聚會，謝長廷告訴他，「不是我，也不能有蘇貞昌就好」。陳水扁也在手稿中檢討2008年總統大選敗選責任。

謝長廷則是透過幕僚發出聲明，指書中提到黨內人士的互動都不是事實，但體諒扁心情，只要對扁有幫助，都不會計較。並稱自己已經負起總統大選敗選責任，「大家只要檢討自己就可以了」。謝系前立委謝欣霓更婉轉諷刺扁被關在裏面「變成價值和判斷，和正常人不一樣」。

陳水扁新書連發，同年4月又在《關不住的聲音》中炮火四射，指謝長廷在選台北市長、高雄市長時拿了他的錢，又爆料前總統府秘書長葉菊蘭逼供，要他在2008大選前辭職。陳水扁更連自己女兒陳幸妤都不放過，爆料她曾遭劈腿，把家人、親戚的隱私都曝露在民眾面前。

不少民進黨立委看了《關不住的聲音》都搖頭，大嘆「阿扁真的要把民進黨全面摧毀！」時任民進黨立院黨團幹事長立委李俊毅表示，「不要用這種方式，掀起黨內另一波內鬥。」民進黨立委邱議瑩當時也說，陳水扁不斷爆料，令民進黨內天王幾乎到了反目成仇的地步，對民進黨整體發展毫無幫助，若一再打擊，很快就要潰不成軍。

2010年，陳水扁出版《1.86坪的總統府》，他在監所親撰長達一萬多字的序言，直指蔣介石當年從大陸逃亡到台灣，「只有蔣介石才會逃亡，我不會逃」。扁辦則表示，這本新書是他最具代表性的政論性著作，也是他想要告訴台灣民眾與民進黨的「肺腑之言」，包括台灣該何去何從，以及「台灣中國．一邊一國」的政治理想該如何實踐等問題。

陳水扁卸任主要論述作品年表：