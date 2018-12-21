「我來自中國台灣」引爭議　台網紅「冏星人」遭兩岸網民夾擊

繼麵包師傅吳寶春深陷台獨風波，備受兩岸網民責難後，32歲的台灣女網紅「冏星人」近日也腹背受敵。冏星人在YouTube頻道經營讀書、電影和時評等內容，擁逾50萬訂閱者。不過她近來轉戰大陸的知名資訊平台「今日頭條」，首篇文就以「來自中國台灣」作自我介紹，結果引發台灣網民排山倒海的攻擊，更迫使貼文需要刪除。 冏星人最終在周四（20日）緊急在Facebook上澄清，「關於『中國台灣』的微博貼文不代表本人立場，其微博也非本人持有」，還貼出自己嗆聲大陸合作方的對話截圖。但由於截圖中的言辭突顯對粉絲的不尊重，且反過來得罪大陸網民，被譏笑為「公關失敗的典型」。

台網紅冏星人近日因自稱「來自中國台灣」捲入爭議，後續公關行動更引致兩岸網民夾擊。（網上圖片）

台灣YouTuber冏星人周三（19日）在大陸資訊平台「今日頭條」上發表以「來自中國台灣」作介紹的貼文，引起不少大陸網民關注，紛紛留言「歡迎台灣同胞入駐」。不過有台灣網民發現後掀起一股「退訂」潮，還到冏星人的Facebook上要求出面解釋。

在「今日頭條」的貼文事發後消失無蹤，冏星人也在Facebook寫下聲明，稱關於「中國台灣」的貼文不代表本人立場，發文的帳號也非本人持有，註冊的公司將會註銷帳號。冏星人又貼出與大陸經紀公司的對話截圖，其中她寫道「這嚴重影響我在台灣的發展」、「我的臉書上現在都是來鬧事的人」，以顯示對事件非常緊張。冏星人反駁經紀公司的做法，稱「我不可能用中國台灣來的」「只會用台灣」。

不過冏星人的處理方式反將爭議進一步延燒，一方面否認使用「中國台灣」的做法引起大陸網民不滿痛罵，另一方面將粉絲稱作「鬧事的人」加速台灣網民的「退訂潮」。

台媒：進軍大陸應做好事前公關

針對台灣藝人和業者到大陸經營屢陷「身份認同風波」遭兩面夾擊的現象，台灣《經濟日報》刊文分析，指在進入大陸市場前，應要先做好大陸的利益關係人經營，包括在當地創造工作機會、舉辦活動博取正面形象等。至於有台商人脈的公司，則可以找大陸領導視訪以「背書」或與大企業合作，「讓中國小粉紅先忌憚三分」。

文章更表示，最重要是應找到兩岸的最大公約數，不要碰觸到兩邊的敏感神經。以台灣來說，主流民意落在「台灣是個實質的政治實體」，但主張台獨實在太危險，故模糊性的論述如支持「九二共識」或「兩岸一家親」，因沒有牽涉到「國家」概念，雖不令人滿意但至少可以接受。

（綜合報道）