台灣陸委會：九二共識就是要消滅中華民國

準高雄市長韓國瑜在選戰中高呼支持「九二共識」，根據台灣旺旺中時媒體集團近日發布的民調，逾6成民眾贊成在「九二共識」基礎下發展兩岸關係，且無論各年齡層皆有過半支持「九二共識」，即使是政治立場中立的選民亦是贊成者居多。 不過，台灣陸委會就在周一（24日）針對此民調發布聲明，強調各界在拼經濟時應少談政治，並認為陸方「一中原則」的「九二共識」，並無中華民國存在的空間，本質上就是矮化台灣。

台灣陸委會聲明表示，「九二共識」並無中華民國存在的空間，本質上就是矮化台灣。（資料圖片）

陸委會在聲明中重申，「九二共識」在兩岸間及台灣內部具有高度爭議，政府提醒各界應理解中共以「九二共識」包裝否定中華民國主權的圖謀，以顧及國家整體安全利益。

陸委會強調，政府不能接受中共將1992年兩岸兩會會談的歷史事實扭曲為「一中原則」的「九二共識」並強加於台灣，這其中並無「一中各表」及中華民國存在的空間。

指民眾混淆「九二共識」含義

陸委會指出，各界民調中民眾對於「九二共識」的認知，因涉及民調題目設計或調查方法的不同，差異極大；甚至有3成以上到近5成民眾認為「九二共識」代表兩岸一邊一國，顯示台灣民眾對「九二共識」的認知相當分歧。

陸委會也再次重申，政府尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，並依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。

陸委會指出，兩岸事務涉及公權力事項依法應由中央政府及其授權處理，才能真正保障國家尊嚴及民眾權益福祉。各界在拚經濟的同時，應少談政治，真正做好實事。

（陸委會）