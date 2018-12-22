台縣市長赴陸交流　陸委會：需經聯審會許可　不得簽涉公權力協議

台灣「九合一」選舉後，新當選的藍營縣市長紛紛表態要赴大陸交流招商，對此台灣陸委會今（22日）晚回應表示，縣市長赴大陸交流，應依法向內政部提出申請，並經聯審會許可後，始可赴陸。陸委會並提醒，地方政府應慎防大陸方面相關政治操作。

高雄市長當選人韓國瑜最近忙著組小內閣，他表示，等相關工作穩定下來，就會赴陸招商。（中央社）

據聯合新聞報道，台灣陸委會發表四點回應：

第一，兩岸關係發展及政策方向是「中央職權」，舉凡兩岸交流合作涉及公權力事項，應由兩岸官方溝通處理，才能有效保障雙方民眾權益福祉。

第二，政府支持對等尊嚴、符合規範的兩岸交流，也認為兩岸城市交流應「少一點政治，多一點經濟」，也不斷呼籲陸方，不應設置任何「政治前提」與干擾，才能有助於兩岸互動的健康有序發展。並「提醒」台灣地方政府，應慎防大陸相關政治操作。

第三，直轄市長、縣（市）長赴中國大陸交流，應依「兩岸人民關係條例」第九條第四項規定，向內政部提出申請，並經內政部會同「國家安全局」、「法務部」及「陸委會」組成之審查會審查許可，始得進入中國大陸。

第四，依「兩岸人民關係條例」第五條之一第一項規定，各級地方政府非經「陸委會」授權，不得與陸方簽署涉及公權力或政治議題之協議。

另外，依「兩岸人民關係條例」第卅三條之一第一項規定，兩岸地方政府簽署交流合作文書，應經各該中央目的事業主管機關許可，始得為之。