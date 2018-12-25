台男持觀光簽證在日非法停留24年遭逮　稱只為與男友同居

為了與同性男友在日本生活，一名台灣籍男子1994年持觀光簽證入境日本後，竟非法停留24年之久。他近日遭到日警逮捕，並遭到強制出境處分，但他請求法官撤銷處分，並希望獲發「在留特別許可」簽證，因他想要「和相愛的人、相互支持的對象在一起」。

台灣一名男子1994年持觀光簽證入境日本，隨後在日非法逾期停留25年，近日遭到日本警方逮捕。（示意圖／網絡）

據台灣《聯合報》今天（25日）報道，這名台灣男子G近日遭到日本警方臨檢盤查，警方發現他自1994年至今，一直在日本非法停留。他隨即遭到逮捕，並被日本政府作出強制出境處分。

不過，日前在東京地院開庭證人詰問時，G男主張他若無法待在日本，回台灣亦無可依靠的親人，無法維持生活，且親人不諒解他的同志身份，因此拜託日本政府取消強制出境的處分，並給予他「在留特別許可」簽證。他的男友X也說，「在一起的時間，就算是多一天也好。」案件將於明年3月31日再度開庭。

雙方相互扶持25年

報道指出，在日本，若非法居留者已與日本人結婚，或是沒有登記但有婚姻事實的「事實婚」，日本政府是可給予「在留特別許可」，然而日本並沒有同性婚姻制度。G男認為，對同志亦應適用上述規定。

報道指出，G男和男友兩人相互支持着對方共度25年的同居時光。期間G男感染了愛滋病，但非法居留並不能加入日本的健保，X男便一直在經濟與身心面支持着他。而當X男陷入抑鬱的時候，G男亦挺身出來照顧他。兩人原已與律師商量，要向日本入境管理局自首並申請「在留特別許可」，但在準備的過程中被逮。

詰問的時候，律師問他們「對結婚的定義是甚麼。」G男說，「可以和相愛的人、相互支持的對象在一起。」他說，日本現行法令同性無法結婚，但「相信我們緊密地連結在一起。」旁聽席坐滿來聲援他們的人，現場傳出啜泣聲。

（聯合報）