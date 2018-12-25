【東山再起？】改掉被人民討厭的習性　朱立倫才有可能！

甫卸任的台灣新北市長市長朱立倫，在今天（25日）的交接典禮後，突然宣布參加2020年台灣總統大選。此舉，不僅對目前情勢詭譎的國民黨黨內大老的盤局投下震撼彈，也成功的再次吸引台灣社會的目光。

國民黨前主席朱立倫於今日宣布參選2020年總統大選。（多維TW）

今（25）日，朱立倫宣布參選台灣總統，雖然不訝異，但也讓人感到措手不及。原以為按照台灣政壇的習慣，對於要不要競選公職人員，台灣政治人物總是一拖再拖，不到最後一刻，就是不願鬆口心存的「野心」，總得等一位「老先生」、「老太太」（編按：台灣政壇有個毛病，總是請出一位爺爺、奶奶拜託自己出來參選）現身求情，才欣然同意參選。

總歸一句，「為的是，不讓鄉親父老失望。」但事後證明，台灣政壇人物都是為黨、為己、為權、為名，毫無期待可言。

朱立倫參選 蔡英文岌岌可危？

話說回來，此次國民黨前主席朱立倫宣布參選，檯面上似乎能給予現任總統蔡英文及民進黨產生衝擊。但其事實，影響層次不如想像中的巨大。

有人認為，經過這次台灣地方選舉，民進黨慘敗，國民黨大勝的結果觀察，蔡英文在2020年的總統連任之路岌岌可危。因為在台灣選舉史上，前一次地方大選結果，若是原執政黨大敗，接下來的台灣總統大選，執政黨也會輸掉。

但畢竟那已是過去，拜科技所賜，資訊流通越來越快速，所有的檯面的政治人物施政情況，除了可以被快速傳播，就是容易被社會放大檢視。也因此，在眾多政治人物仍是一樣「無為」的狀態下，台灣社會對於政治人物的耐心，是持續遞減，且容易失望與憤怒。簡單來說，台灣政治人物的「蜜月期」越來越短。

這部分點出了，即便民進黨在今年地方選舉中慘敗，但也不意味著台灣社會認同國民黨、回頭喜歡國民黨。只是在一堆爛蘋果中，選擇比較不爛的。倘若蘋果繼續爛，台灣社會就會再次丟棄，直到選出來蘋果是不爛的為止。

那麼，朱立倫又該如何讓蘋果不容易爛，就得先從「環境」改變，也就是國民黨做起。

擺脫被人民討厭的習性 「朱」才可能

事實上，即便國民黨派出朱立倫參選台灣總統，也很難與民進黨的蔡英文匹敵。主因有兩點，首先是個人。三年前，2016年台灣總統大選，時任國民黨主席的朱立倫突然來個回馬槍，撤換國民黨代表參選人洪秀柱，引發一連串風波。

朱立倫不僅為「換柱風波」付出嚴重的政治代價，自身在大選期間，也提出難以動容的願景，自此之後，朱立倫在國民黨內的威信與社會聲望，一落千丈。甚至，在今年地方選舉當中，鮮少見到朱立倫為麾下的侯友宜「公開」站台，其所到之處，更刻意隱蔽媒體的注目。

而如今，選在台灣新任縣市首長交接之際，宣布投入台灣總統大選，果然十足的吸引各界鎂光燈，也讓人感受，朱立倫回來了！

但真的回來了嗎？浮出水面就能代表國民黨及台灣社會的新太陽？

這就談到第二點因素，台灣社會對於蔡英文及民進黨，甚至所有政治人物感到失望與難過，原因無論是哪一黨、哪一政治人物上台，都難以揮去自身政黨結構下的共犯式治理行為。現在仍處處可見，貪汙舞弊、朝令夕改、勞民傷財的政策指令，底層人民的心聲又似而不見，整體社會瀰漫著意識形態對立等等，這些都是政黨腐敗、拼命鬥爭的氣氛所致。

而這些因素，通通都在國民黨身上都能看見，加上朱立倫此前「換柱風波」導致的政治威望一敗塗地，要代表國民黨與蔡英文競逐，仍是困難重重。且平心而論，民進黨（蔡英文）與國民黨（朱立倫）相比，後者更令台灣社會厭惡。

也因此，朱立倫應該從國民黨黨內改革做起，示範自己有能力破除這百年大黨的汙垢、正式反省國民黨在威權時代所遺留下的包袱、重新打造新的國民黨黨內的文化。唯有擺脫被台灣人民討厭的習性，朱立倫及國民黨才有機會重回台灣政壇的主導權。

否則，在刮別人的鬍子之前，沒有刮好自己的鬍子，也只會重蹈2016年自己輸掉大選的結果，連帶國民黨只會越「選」越消失，終究被台灣社會掃進歷史的灰燼。