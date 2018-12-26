【非洲豬瘟】國台辦稱無須通報疫情　台海基會：陸方有義務告知

大陸國台辦發言人馬曉光於今（26）日例行記者會表示，台灣並未進口大陸豬肉，因此非洲豬瘟疫情不適用《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》。 對此，台灣海基會於今日下午表示，該協議也包含「安全衛生資訊」，陸方說法曲解協議內容。

台海基會發言人管安露表示，有關非洲豬瘟疫情，陸方有義務告知。（鄭炯凱攝）

大陸國台辦上午舉行記者會，發言人馬曉光表示，《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，規範涉及兩岸貿易的農產品和食品安全資訊的通報，但台灣沒有進口大陸豬肉，因此非洲豬瘟疫情通報並不適用上述協議。

對此，台灣海基會下午舉行新聞背景說明會，發言人管安露對相關提問表示，陸方說法與協議內容有出入，已曲解協議。

管安露援引《協議》原文表示，「雙方同意及時通報進出口農產品重大疫情及安全衛生訊息」，雖然兩岸並不涉及豬肉貿易，但非洲豬瘟疫情屬「安全衛生訊息」，陸方當然有必要通報。

與此同時，《協議》原本就是溝通的橋梁，但目前狀況是，中國大陸片面不與台灣溝通與通報，反觀台灣非常想要與大陸分享與溝通各項重要資訊。

再者，民眾本來就很難、也不會全盤理解非洲豬瘟，因此希望大陸方面能夠多加宣導。目前海基會主要透過網站、群組傳遞相關資訊，在各種活動中也都有進行宣導。

此外，管安露也透露，海基會曾於12月14日發函給大陸，希望大陸方面協助宣傳台灣已有罰款的相關規定；除了通報海協會外，也有通報陸配陸生與台商，以免民眾受到處罰。管安露強調，呼籲大陸方面一定要再更強力的宣導，包括在大陸各地機場港口海關等，而不是將事情責任歸咎到個別民眾身上。