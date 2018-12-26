【非洲豬瘟】添好運今日豬肝供應創本周新低　豬膶燒賣隨時停

非洲豬瘟肆虐，豬肝（豬膶）來貨亦相當緊張。深水埗「添好運點心專門店」以豬膶燒賣、腸粉馳名，老闆麥桂培指出，自上周起，豬膶來貨一日比一日少，今日（26日）供應更比平日少三分二，創本周最少供應量。他說，已做好最壞打算，一旦無豬膶供應，為了確保食物與質素，即使停售亦不會選擇用急凍豬膶。

老闆麥桂培指，自上周起，豬膶來貨一日比一日少。（朱潤富攝）

麥桂培指出，豬膶供應量自上周起大減，今日來貨量更創本周最少。他說，平日大約取貨20斤，但昨日只有約10斤，今日更只得約8斤，供應量比平日少三分二。他直言：「好明顯一日少過一日。」

豬膶燒賣及豬膶腸粉為添好運的招牌點心。（朱潤富攝）

記者訪問時 豬膶燒賣突賣剩兩牒

豬膶供應緊張，令添好運的豬膶點心生產量大減。訪問期間，當時還未到下午3時，但記者卻突然被告知，豬膶燒賣已售罄，幸而趕急及在最後兩碟售出前成功拍攝。麥桂培說，添好運的豬膶菜式早於昨晚已悉數售出，本來預計今日會於下午5時售光，沒想到燒賣竟在入夜前賣清。

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培哥：賣到幾時得幾時

麥桂培指出，製作豬膶燒賣時，每粒燒賣都有一大片豬膶；相反，腸粉所需豬膶則較少。他表示，若日後豬膶供應量大減，會放棄出售豬膶燒賣，並全力製作豬膶腸粉。他又說，未來只能見步行步，「賣到幾時得幾時，大家都無辦法，唔係諗吓計就做到，就算肯畀更高價錢都未必買到（豬膶）。」

每粒豬膶燒賣均有一大片豬膶，一牒需要兩片。（朱潤富攝）

麥桂培稱若豬膶供應量再大減，會放棄出售豬膶燒賣。（朱潤富攝） 他強調，若日後無豬膶供應，寧願停售亦不會改用急凍豬膶，原因是急凍豬膶味道較苦，顏色又深，口感亦欠佳，難以與新鮮豬膶相比。

相信供應量有減無增

被問及對日後豬膶供應量的信心，他指飼養豬隻需時，加上內地大量豬隻被銷毀，故難以短期內大量增加供應。他相信未來兩周供應量只會「有少無多」。不過，他稱店內仍有不少招牌菜，故即使停售豬膶燒賣或腸粉，亦不擔心疫情會影響生意。