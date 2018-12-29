【遊台注意．懶人包】嚴控非洲豬瘟禁帶4類產品　一文睇晒免遭罰

由於中國大陸爆發非洲豬瘟，為防堵疫情隨豬肉製品入侵台灣，防檢局提高旅客違規攜帶肉製品入境罰款，只要查獲從非洲豬瘟疫區（中國大陸、俄羅斯及部分歐洲國家等）攜帶豬肉製品入境，初犯即罰款20萬元（新台幣，下同，約5.1萬港元），再犯更面臨100萬元（約合25.6萬港元）巨額罰款。 值得一提是，當局早前以港澳已回歸大陸為由同樣劃定為疫區，而違規產品亦不限於生肉，亦包括煮熟肉類、加工肉品和含豬肉成分的食物。 《香港01》為您整理一份違禁品目錄，若未來要到台灣旅遊就要多加注意。按照規例，即使在香港購買的曲奇餅、月餅等含動物油脂的食品，一樣都是不可攜帶入境，所以真係要睇清楚呀！

台灣嚴控非洲豬瘟，禁止各類豬肉製品攜帶入境，違者最高處新台幣100萬元罰款。（中央社）

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一、新鮮及煮熟動物肉類

攜帶新鮮、冷凍、冷藏和煮熟的動物肉類到台灣，都是不獲准許的。即使是真空包裝的肉類亦屬違規，因為僅是把空氣抽出，還是必須在冷凍、冷藏條件下存放，仍符合非洲豬瘟病毒存活條件。

二、加工肉類和含肉食物

乾燥或醃製肉類：如肉乾、肉鬆、腸仔、臘肉、熱狗、火腿等，都是不可攜帶的。 內餡含肉產品：如肉粽、肉包、貢丸、水餃、月餅、肉鬆蛋捲、綠豆糕、機上含肉餐食或餐盒。 餐湯：肉眼可明確辨認內含肉類的液態湯類，如含有肉塊、絞肉、火腿、培根、香腸、肉乾、肉鬆等。

值得注意是，綠豆糕亦不可帶入境。綠豆糕雖然無肉餡，但餅皮拌有豬油；澳門手信「鳳凰卷」同樣屬違禁品，因為含有肉鬆。若攜帶月餅、曲奇餅等作為手信，一定要看清楚成份是否含動物油脂，若不了解可以先向購買的店家詢問。

三、動物飼料、動物組織

動物飼料，包括含牛羊豬禽及禽蛋等之犬貓食品，包括乾飼料、含牛肉成分罐頭、零食、保健食品等，以及動物皮製成供寵物嚼咬產品都是不可攜帶入境台灣。

不過，供人食用的含肉罐頭是可帶入境的，包含泡麵裏的調味料包、醬料包等「軟性罐頭」，因是經高溫、高壓滅菌消毒製程的食品，可常溫保存，不會有疫病問題。

此外，未經拋光、上漆等加工處理的動物之骨、角、齒、爪、蹄製品，未熬製精煉之動物油脂，未經鞣製加工處理的生鮮、乾燥及鹽漬之動物皮亦不可攜帶入境。

無論肉品來源是否為疫區，旅客只要違規攜帶動物產品入境台灣，都將面臨新台幣1萬元至100萬元罰款。

四、不准攜帶入境的非肉製品

即使是非肉製品，以下產品亦不可攜帶入境台灣：