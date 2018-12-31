國台辦主任劉結一：北京將繼續加強主導兩岸走向　朝統一方向邁進

2018年即將結束，央視新聞昨天（30日）播出國台辦主任劉結一的專訪，回顧2018年兩岸關係並展望2019年。 他表示，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，又說兩岸關係不會一帆風順，台獨勢力還會繼續「挑釁生事」，但北京有能力戰勝各種風險挑戰。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會將於1月2日上午在人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席習近平將出席紀念會並發表演講。（視覺中國）

劉結一表示，北京主導兩岸關係走向的大勢會在來年繼續加強，兩岸合作會更加密切，交流會更加熱絡。但兩岸關係不會一帆風順，「台獨勢力」還會繼續挑釁生事，大陸方面完全有能力戰勝各種風險挑戰，「兩岸關係一定能克難前行，朝統一方向邁進。」

劉結一指出，2019年是《告台灣同胞書》、和平統一方針提出四十周年，對台工作將繼續貫徹落實中共中央提出的大政方針，堅持一個中國原則和九二共識、堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會將於1月2日上午在人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席習近平將出席紀念會並發表演講，外界預計他將發表重要對台講話，劉結一的談話內容也因此受到台灣方面關注。

四點評價回顧2018年兩岸關係

回顧2018年的兩岸關係，劉結一提到四點評價。首先是2018年台灣形勢複雜嚴峻，中共對台工作積極有為、克難前行、穩中有進，開創新局面，引領兩岸關係發展方向，堅決遏制台獨分裂言行，獲得實效。「兩岸關係好，台灣才會好，台灣才有前途的認識，更加深入人心。」

二是大陸採取一系列惠台政策措施，包括31條惠台措施迅速落實，又如出台「台灣居民居住證」，取消台灣居民就業許可證等；他也強調，「今年兩岸貿易額首次突破兩千億美元，兩岸經貿聯繫，越來越密切。」

三是積極推動兩岸民眾相互交流，今年有更多台灣民眾到大陸就業、創業、學習，台灣人到大陸預計全年將首次突破六百萬人次，「首來族」 （首次赴陸者）突破四十萬人。

四則是國際社會普遍堅持「一個中國原則」，北京的「國際朋友圈」越來越大。