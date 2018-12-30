韓國瑜：冀加強高雄與深圳交流　大陸專家：民進黨會阻撓

高雄市長韓國瑜上任後將設立兩岸工作小組，加速兩岸城市交流。他在就職當天（25日）接受專訪時就表示，高雄的移民城市的特點，最對稱的大陸南方城市是深圳，希望高雄與深圳可以加強加流，而高雄未來也希望走深圳這條路。 不過有大陸專家表示，高雄想要和深圳進行城市交流，主動權不完全在韓國瑜手上，非常大的一個障礙將來自於民進黨當局。

國民黨韓國瑜打破綠營多年以來的壟斷地位，成為高雄市新任市長。他表示希望高雄與深圳可以加強加流。（資料圖片/路透社）

韓國瑜表示，明年3月和新加坡、馬來西亞的訂單一簽訂，就會立刻安排到大陸的南方城市訪問。韓國瑜進一步說，高雄辦城市論壇，深圳、廣州、寧波都可以來，「或者人家辦，我們過去，都是可以的」。

韓國瑜被問及心目中的首選大陸南方城市時表示，高雄是一個高度移民的城市，台灣各縣市的人都往高雄集中，包括他本人在內的幾個市長也都不是高雄人，最對稱的當然就是深圳。深圳原始人口不到3%，97%都是移民過來，經濟性很強。

韓國瑜又表示，因為廣州人有錢，購買力強，因此廣州也很重要。此外，台灣與廈門有共同的文化，立刻就可以愉快地結合在一起。不過他又自嘲說，「歪嘴雞沒有資格挑米吃」，高雄現在需要建設經濟，只要願意跟高雄來往，高雄都非常歡迎。

大陸專家：主動權不完全在韓手上

上海市台灣研究會會長嚴安林則表示，高雄想要和深圳進行城市交流，主動權不完全在韓國瑜手上。目前在民進黨全面執政的情況下，表面上可能不會阻撓，但很可能會在高雄和大陸城市的交流中製造麻煩。例如12月初郭台銘邀請韓國瑜參加「2018兩岸企業家峰會年會」，但他最後沒去，嚴安林分析稱，這可能有來自民進黨方面的壓力。

（綜合報道）