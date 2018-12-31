【非洲豬瘟】為攔截疫區肉品入境　台灣當局擬添檢疫犬和X光掃描

台灣為嚴防非洲豬瘟疫情爆發，近來曾多次提高旅客攜帶疫區肉品入境的罰款額。不過，台灣農委會發現旅客違規帶疫區肉品入境的情況依舊，將提議排隊通關處增設檢疫犬、快速自助通關處設X光掃描，最快來年1月下旬啟動。

早前，台灣當局從旅客攜入的臘腸與紅腸中，驗出非洲豬瘟病毒。（中央社）

因應大陸8月起爆發非洲豬瘟，台灣農委會近月來先後數次提高旅客違規帶疫區肉品入境的罰款，想藉此產生嚇阻作用。不過，農委會副主委黃金城說，罰金提高已經不是重點，看起來沒用，情況「很糟糕」，旅客「繼續帶入境」。

農委會防檢局統計，從12月18日起，帶非洲豬瘟疫區豬肉回台罰款提升到新台幣20萬元（約港幣5萬元）起，累計帶非洲豬瘟、口蹄疫、禽流感等疫區肉品回台的違規案件，截至到12月30日止，共計137件。每日統計件數方面，每天裁罰最多17件，最少仍有2件。

拍攝宣傳片 重現21年前口蹄疫豬隻撲殺影像

黃金城說，1月4日行政院將召開跨部會參與的「非洲豬瘟中央災害應變中心第二次會議」，會提議在旅客入關排隊處增添檢疫犬，快速自助通關處則加裝X光掃描，要讓旅客的隨身行李盡量全被檢查。若提議獲通過，會在農曆新年前配置完成，最快1月下旬啟動運作。

農委會防檢局局長馮海東也說，「有的人就是不關心」，所以每日裁罰件數無法穩定在減少或「零」的狀態。他表示，已經向行政院爭取新台幣1億元（約2500萬港元）的宣導預算，用作製播電視宣傳片，將21年前爆發口蹄疫撲殺400萬頭豬的慘烈影像重現，讓民眾感受到萬一國內爆發非洲豬瘟，動物將被大量撲殺，經濟、物價都會受挫，百害無一利。