【習近平對台講話】民進黨促大陸正視台灣地位　國民黨籲維持現狀

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今早（2日）在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平會上發表重要講話，並首次提到5原則，探索一國兩制的台灣方案。 民進黨對此發表聲明，呼籲習近平必須正視台灣是一個主權獨立的國家，正視中華民國台灣的存在。而國民黨有黨務人士則表示，兩岸仍應該是在「一中各表」的九二共識基礎上，維持「既聯合又競爭」的互動模式。

對於習近平的講話，民進黨認為這證明了「九二共識」絕不像過去國民黨所稱的有「各自表述」的空間，只剩下「一國兩制」 。（法新社）

民進黨：陸方刻意讓中華民國消失

民進黨認為，習近平講話內容反映陸方刻意讓中華民國消失，而訴求與各政黨、社團的直接互動，就是故意忽視了台灣作為一個主權國家的存在。民進黨強調台灣是一個民主自由的國家，有經過民主程序選出的民選政府，任何政黨跟社團都不能逾越、取代政府的角色與立場。

民進黨指出，民進黨政府維護台海兩岸的和平穩定的立場與意志，絕對不會有任何改變，也不容許任何人的挑釁。台灣的存在就是亞太地區穩定的基礎，更是世界經濟發展與進步的關鍵。面對陸方不放棄武力的挑釁，台灣依然堅守着維護台海的和平穩定。

民進黨指，台灣的前途在於「堅決維護中華民國台灣之主權獨立地位」、「堅定捍衛自由，民主與人權的國家價值」、「堅持台灣的未來由2300萬台灣人民決定」。民進黨指，台灣人民不會接受任何沒有經過國家民主制度的協商。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會1月2日在北京舉行。（新華社）

藍營黨務人士：兩岸無統一基礎

有國民黨黨務人士指，大陸提出的「一國兩制」可能強加框架在特定一方，難以為台灣所接受，要未來兩岸能夠和平發展，甚至不排斥統一，須讓現有兩個制度維持競爭，將發展時間拉長，才是當下兩岸發展正道。

該黨務人士指，聯合就是集合所有力量，共同為兩岸所有同胞，謀求最大福祉，讓所有中國人都能過上更好的生活；競爭就是在各自政治體制下，各自為造福人民而努力，以制度發展的結果，讓兩岸人民評判，競爭出中國未來發展道路。

黨務人士又直言，兩岸既然目前無統一基礎，就應維持現狀，讓雙方制度維持競爭發展，看50年、100年後的發展結果，讓當時的人民選擇。至於習近平提到的「中國人不打中國人」，國民黨黨務人士指這是針對主張台獨份子。

（聯合新聞網）