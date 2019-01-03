【習近平對台講話】馬英九：兩岸還不具統一條件　一中是中華民國

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會周三（1月2日）在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平會上發表講話，並首次提到5原則，探索「一國兩制」的台灣方案。 在台灣，前總統馬英九亦對此表明看法，認為「九二共識」的精神就是「一個中國，各自表述」，「一中」是中華民國；雖然不排除統一，但目前兩岸還不具備統一條件，未來也要循和平方式和民主程序，由全體台灣人民共同決定。

台灣前總統馬英九認為，兩岸還不具備統一條件，將堅守九二共識。（聯合報）

習近平在談話中大篇幅提及「一國兩制」和「統一」，並強調「九二共識」是兩岸在「一個中國」原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

馬英九辦公室對此表示，「九二共識」的精神就是「一個中國，各自表述」。無論中共如何表述，「我方所指的一中就是中華民國」，應站穩中華民國的立場，堅守中華民國憲法。

馬辦指出，「九二共識」是1992年，由台灣海基會與大陸海協會透過函電往返，達成對於「一個中國原則」有各自看法的共同意見。正是當年雙方同意保有各自表述的空間，才能為兩岸所接受，也因此，依據「九二共識」求同存異的精神，重點不在中共如何表述，「而在於我方如何表述」。

馬辦強調，雖然中華民國憲法的精神是「不排除國家統一」，但目前兩岸還不具備統一的條件。即使未來相關條件成熟，也一定要採取「和平的方式」及「民主的程序」，由全體台灣人民共同決定。

前國民黨主席洪秀柱認為，兩岸統一是必要，亦是必然。（中新社）

洪秀柱：兩岸統一是必要、必然

據大陸《中新社》報道，國民黨前主席洪秀柱說，40年前《告台灣同胞書》和鄧小平講話，定下了合情合理的政策；如今習近平講話與之相呼應，令人感動。她認為，兩岸統一是必要的，也是必然會發生的。

洪秀柱強調，兩岸的未來就是要追求統一。她始終爭取兩岸要坐下來談，是為台灣和兩岸的未來，更是為實現中華民族的偉大復興；「中國夢」缺少台灣，則夢不能圓，台灣不能在歷史的進程中缺席。

她認為，兩岸未來仍要積極爭取繼續深化「九二共識」，各黨派、各界人士要坐下來、進行政治協商，不能喪失和平談判的機制。「台獨」本來就是不可行的、是絕路，如果硬要走這條路，就是讓台灣陷入烽火連天的境地，是非常不道德的行為。

洪秀柱表示，40年來發生很大的變化，但兩岸談統一是不變的，民進黨當局應思考台灣的前途；代表國民黨參加2020年選舉的人，一定要對兩岸關係作出具體、清晰、明白的論述，沒有模糊的空間。她希望大陸對相關政策作出更多說明，讓台灣民眾了解兩岸和平統一的重要性與願景。

（中央社、中新社）