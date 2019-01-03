要求蔡英文棄連任　親綠4大佬聯名「逼宮」：要徹底改弦更張

在台灣，總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人，周四（1月3日）刊載公開信逼宮總統蔡英文，要求蔡英文「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。 此外，信中更對蔡英文的領導精神、治理方針和兩岸路線重炮抨擊，直言蔡已失去民心，非徹底改弦更張不可；若蔡堅持參選，綠營將群起爭鋒、分裂，最終斷送她的「連任大夢」。

4名親綠大佬聯名在《自由時報》刊載公開信，呼籲蔡英文放棄連任。（中時）

這篇公開信的訴求有兩點：第一、請蔡英文放棄連任的野望，公開宣布只做一任；第二、蔡交出行政權，退居二線，落實憲法第53條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定；由新任行政院長全權組閣執政。

公開信指出，「九合一」選舉慘敗，台灣人民已對蔡英文投下不信任票，亦向民進黨丟出震撼彈。這是蔡英文辜負了台灣人民的付託，人民不會支持蔡英文參選2020年總統，台灣派「被逼到牆角，非澈底改弦更張不可」。

信中指出，現狀已證明是不可能維持的，台灣要自助才能人助，現階段要務是交好美、日、歐盟等民主國家；然而如今台灣「門戶洞開」，令「九二共識」和「兩岸一家親」無孔不鑽，「台灣的國家安全閥眼見就要失靈了」。

為應對這緊張的情勢，信中建議蔡英文將中央執政權發揮到最大，選拔一位強而有力的行政院長，一舉提振士氣、展現實力，而且馬上可以贏回民心，「為2020奠下勝基」。不過若蔡英文執意做連任大夢，綠營一定有人起而爭鋒，屆時他們將不得不支持另一組候選人，綠營將會分裂，蔡英文更不會連任成功，希望蔡想清楚，作出有智慧的抉擇。

蔡：向世界表達台灣人的心聲更重要​

對於親綠4大佬上述公開信，蔡英文在Facebook上發表了回應，稱此時向世界表達台灣人的心聲更重要。她希望大家轉發自己昨天對習近平講話的英文版回應，「讓更多人聽見台灣的聲音」。

公開信聯名的4人當中，吳澧培是深綠人士，曾協助成立陳水扁競選總統後援會，成立海外阿扁之友會、美國福爾摩莎基金會等組織，還曾發動發動台獨人士集資搶救《台灣日報》。彭明敏則是台灣獨立運動領袖之一，曾於1996年代表民進黨參選總統，很多人稱他為「台獨教父」。

李遠哲是前任台灣中央研究院院長，與綠營高層關係密切，並多次在總統大選前夕刊文影響選舉。高俊明牧師是陳水扁執政時期的總統府國策顧問。

（綜合報道）