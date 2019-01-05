【非洲豬瘟】台小學生遺大陸火腿腸在教室　在陸經商父或被罰5萬

非洲豬瘟在大陸肆虐，致使對岸台灣亦如臨大敵，設立罰款及舉報機制以防疫症傳入。據中央社1月4日報道，最近在台灣南投埔里國小教室，有老師發現一條江西製火腿腸，並移交當局銷毀。 校方指該條火腿腸為一名學生疏忽遺下，經查為學生的台商父親從大陸帶回，這名台商或因而被罰20萬元（新台幣．下同），約合5.07萬港元。

早前，台灣當局從旅客攜入的臘腸與紅腸中，驗出非洲豬瘟病毒。（中央社）

事緣韆涉事一年級班別上，有學生反映桌下有一根紅色長條物品，老師發現是一條原產江西的火腿腸。該名老師於是要求學生離開教室，然後詢問南投縣家畜疾病防治所，按其指示將未拆封火腿腸，送往農委會動植物防疫檢驗局台中分局集中銷毀。

涉事教師透露經調查後，鎖定火腿腸來自昨天（1月3日）在同一教室補課的五六年級學生，並確認是一名薛姓學生疏忽遺下。南投埔里國小校長鍾森雄則指，薛姓學生的爸爸在中國大陸經商，在大陸買了火腿腸，帶回來台灣給小朋友當零食。

防疫部門：一過海關便難以查緝

南投家畜疾病防治所所長唐佳永就此表示，大陸肉製品一旦通過海關，實務上要查緝有困難，只能呼籲民眾如果家中有大陸肉製品，可以通知他們來處理，千萬不要任意丟棄或是當廚餘。

動植物防疫檢疫局台中分局副分局長洪宗林則表示，根據《動物傳染病防治條例》規定，如果涉事台商是「在提高裁罰基準後」第1次被查獲，一律開罰20萬元罰款，第2次被查獲開罰50萬元，第3次開罰100萬元。