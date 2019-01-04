【非洲豬瘟】蔡英文抵金門視察：民眾勿心存僥倖　籲陸方通報疫情

金門自早前發現有病死豬自大陸漂來後，台灣總統蔡英文今日（4日）即前往金門視察，確認嚴防非洲豬瘟入侵的數道防線。同時，她昨日也簽署《動物傳染病防治條例》第34條條文，呼籲民眾不能郵遞寄送檢疫物，例如肉品等項目。

蔡英文到金門水頭碼頭視察了檢疫犬的工作情況。（中央社）

籲陸方把疫情透明化

蔡英文今日赴金門視察非洲豬瘟相關防疫措施，並視察了金門水頭碼頭與機場的防疫措施，包括檢疫犬嗅聞旅客入境行李的工作狀況。蔡美文作出3點呼籲指，千萬不要有僥倖心理，覺得疫情不一定會發生，因為一旦發生將對產業衝擊非常大，損失都是以數千億元新台幣計。

蔡英文又指，民眾要有長期抗戰的心理準備，因為非洲豬瘟的疫情有長期化的趨勢。她並向大陸呼籲：「疫情的失控已經是事實，我也希望陸方對於疫情能夠做更有效的掌控，而且能夠把疫情透明化」，讓處在防疫第一線的人有充足資訊做更有效的防疫。

不過，蔡英文受訪時亦指：「到現在都沒有收到他們（大陸）按照相關協議，提供給我們疫情的資訊。」媒體又追問雙方是否沒有聯繫管道，蔡英文則表示：「我們到現在沒有接收到他們以我們所簽的相關協議，所要求的方式與規定，提供資訊。」

蔡英文又到金門機場視察。（中央社）

蔡：面對陸方一國兩制 要表現台灣人志氣

另外，對於農委會暫停金門豬肉及其製品運輸到台灣本島兩周，業者擔心斷生路，蔡英文指防疫非常重要，不能有任何的破口。她又向金門鄉親喊話指，防疫是為了大家共同的安全，管制措施的確會造成一些不方便，但希望金門鄉親可以理解、體諒。

對於自己早前正面反撃中共總書記習近平有關一個兩制台灣方案的講話，獲不少台灣網民支持，蔡英文僅表示：「我現在正在做的事情，就是一個總統應該做的事情」。她指出，陸方把一國兩制端上枱面，要台灣人民接受，任何政黨、政治人物都應該有嚴肅的態度，要表現出來台灣人的志氣，這兩件事都是非常嚴肅的事情，在這個時候「總統的責任就是集結國家的力量共同面對」。

對於台灣民眾的支持聲音，蔡英文表示台灣面臨非常重要的兩個議題（非洲豬瘟和一國兩制）的時候，台灣人民能夠感受這些議題嚴肅性，而且能夠站出來發聲，展現團結意志，她覺得都很好。

（中央社/ETtoday）