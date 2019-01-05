【流感疫苗】台食藥署：小黑點屬針筒外層磨擦痕跡　品質不受影響

去年12月27日，高雄市衞生局通報，3歲以下幼童適用的0.25mL劑型「巴斯德流感疫苗」（批號R3G792V）有小黑點，當時已立即停用。該批次由法國製造商賽諾菲（Sanofi）生產。 據中央社報道，台灣食藥署今日（1月5日）就此回應，指小黑點是玻璃針筒外層的磨擦痕跡，不影響疫苗品質，剩餘1.2萬劑可繼續使用。

台食藥署：小黑點屬針筒外層磨擦痕跡，疫苗品質不受影響。（中央社）

除了12月27日所通報疫苗批次，去年台灣公費流感疫苗問題不斷，包括變色、有白色懸浮物及有黑色顆粒等等。後經涉事藥廠調查，變色疫苗是碳化的膠塞所致，白色懸浮物源自包裝材料，黑色顆粒也與膠塞有關。

台灣衛生福利部食品藥物管理署今天（1月5日）透過新聞稿指出，台中市在12月28日也發現3支小黑點疫苗，新北市於今年1月2日發現12支有小黑點。

沒有直接接觸到疫苗藥液

對於高雄、台中和新北3地的疫苗問題，台灣食藥署表示，當局接報後立即回收和檢驗不良品，但發現疫苗的黑點不會隨注射液移動，進一步檢查則確定，16支疫苗的小黑點均為玻璃針筒外層表面的磨擦痕跡。

當局認為，產品不良屬於包裝容器異常，且異物位於玻璃針筒外層，沒有直接接觸到疫苗藥液，應不影響疫苗安全品質，但仍要求廠商調查不良品發生原因，並提出預防矯正措施。