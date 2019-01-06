【非洲豬瘟】全台仍有1155間廚餘養豬場未登記　未來或強制退場

中國大陸的農業農村部曾多次通報，指非洲豬瘟持續蔓延的其中一個主要原因是用廚餘餵豬。 在一海之隔的台灣，由於早前金門的海漂死豬驗出有非洲豬瘟病毒，全城憂慮防疫不足，更質疑未有禁止使用廚餘養豬。 非洲豬瘟中央災害應變中心在周日宣布，未有登錄在冊的1155個廚餘養豬場，須在一星期內通過環保單位檢核，否則就要改用飼料或退場。

用廚餘養豬被認為是非洲豬瘟疫情持續蔓延的其中一個主要原因。（聯合新聞網）

行政院農委會在6日中午臨時召開「非洲豬瘟最新疫情與因應作為」記者會，有鑑於非洲豬瘟可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排洩物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，農委會宣布將機動調整廚餘再利用於養豬方案。

代理主委陳吉仲指，去年8月全台灣的廚餘養豬場共有2045間，至11月時已降至1776間。經過聯合單位稽查後，最新統計為239間養豬場用飼料餵養，而屬於環保署再利用檢核列管的廚餘養豬場則有有357間。陳吉仲表示，扣除決定停養的25間養豬場，經開會討論後決議針對剩下1155間廚餘養豬場加強控管，必須通過環保單位再利用檢核才能繼續使用廚餘養豬，沒有申請的養豬場要在一星期內依農委會輔導方案全面改飼料餵養或是退場，以降低廚餘養豬風險。

金門此前一隻海漂死豬被驗出帶有非洲豬瘟病毒。（聯合新聞網）

環保署環境督察總隊副總隊長林左祥則指，列管的廚餘養豬場有落實對廚餘高溫蒸煮的相關規定，經環保單位實際前往了解後，確認大部分都有將廚餘沸騰煮到攝氏100度以上且蒸煮超過一個小時。

（綜合報道）