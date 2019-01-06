國民黨周三舉行兩岸城市交流會議　15縣市長全數出席

國民黨主席吳敦義9日（周三）將邀請國民黨籍縣市長舉行有關兩岸城市交流事宜的閉門會談。黨務人士指出，15名縣市長將全數出席，會中將重申國民黨「一中各表」的立場，也將研議成立納入台商的「兩岸交流委員會」。

15名國民黨籍縣市長將出席有關兩岸城市交流事宜的閉門會談，其中包括高雄市長韓國瑜。（資料圖片/中央社）

由於習近平日前發表對台講話，重新定調「九二共識」，國民黨黨務人士表示，當日會議中也會重申國民黨「一中各表」的兩岸立場，讓各執政縣市長更了解黨的立場，不過當天重點還是在城市交流的議題。

黨務人士又表示，國民黨盼望兩岸建立黨對黨溝通、接洽機制，增進城市交流、陸客來台觀光、兩岸貿易、農漁業產銷等，幫助縣市長達成政績。但由於縣市長受《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規範，國民黨大陸事務部也會提醒縣市長要如何與對岸交流才不會踩到地雷。

此外，黨務人士又指出，大陸事務部也將在會中提出設立「兩岸交流委員會」的構想，將15位縣市長、台商協會重要幹部列為當然委員。黨務人士稱，許多台商願意出錢出力，在各縣市舉辦兩岸特產展覽或旅遊展覽等，為縣市政府節省經費和人力，而由國民黨結合台商資源，對各方都有利。

（中央社）