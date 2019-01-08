一生傳承推廣京劇　上海大亨杜月笙之女杜美霞病逝台灣

曾經叱咤風雲的上海大亨杜月笙的女兒杜美霞，日前在台病逝，享壽88歲。 杜美霞母親是京劇名伶姚玉蘭，她生前曾擔任孟小冬女士國劇獎學基金會董事長，以培養京劇人才為主。

杜月笙的後人在台處事低調，以推廣、傳承京劇為主。右一為杜美霞，右五為杜美霞的母親、京劇名伶姚玉蘭。（中時電子報）

杜美霞之子金祖武表示：「我的母親以傳承孟小冬的精神和藝術為人生一大重心，提攜後輩是她的心願。」為傳承孟小冬的藝術，杜美霞和她的丈夫、哥哥等人合力成立「孟小冬女士國劇獎學基金會」，自1978年開始提供獎學金給優秀、有潛力的京劇人才。

金祖武說，基金會一度因為時代變遷、劇校整併而中斷，「但我的母親不願意讓基金會停在她手上，她花了2年的努力重整，才延續下去。」杜美霞參與基金會事務皆親力親為，為新秀加油打氣，「不過她這幾年因為身體健康狀況不好，無法出席比賽會場，但她仍然掛心傳統藝術的事務，期望讓這些美的事情繼續延續下去。」

杜美霞的父親杜月笙是早年上海青幫首領，在政、商、軍等界都有一定程度的影響力，杜美霞的母親姚玉蘭是杜月笙第四房太太，京劇名伶孟小冬則是第五房太太。杜氏一家過去在上海可呼風喚雨，在台生活則低調行事。

金祖武說，杜美霞出生時是上海大家庭的千金小姐，但遇上大時代動盪，輾轉赴台，「母親改過一般平民生活，仍然怡然自得，並為人豪氣、與人為善，從來不彰顯自己的家世背景，這是我最敬佩她的地方。」

據了解，國共內戰後期，杜月笙由上海轉赴香港，居港期間杜月笙病情惡化，於1951年8月16日於香港寓所病逝，後於1952年10月下葬於台北縣汐止鎮（今新北市汐止區）大尖山下。

（中時電子報）